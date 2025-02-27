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37歲劉詩詩穿CELINE可愛洋裝大逆齡　趙露思VERSACE短褲性感秀美腿

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記者林明瑋／台北報導

劉詩詩與吳奇隆的離婚傳言不斷，但兩人事業仍如日中天，身為CELINE全球品牌大使的劉詩詩，最近赴巴黎拍攝全新廣告大片，一口氣變換5種造型，其中俏麗的高腰蓬裙洋裝，讓37歲的她逆齡成少女，還有隨興自在的牛仔褲、性感優雅的露肩小禮服等等，展現女人的多變魅力。VERSACE釋出趙露思拍攝的春夏廣告，穿著印花上衣復古微甜，皮外套與牛仔短褲則秀出美腿，性感又有態度。

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩穿高腰洋裝、手提16包，俏麗逆齡。（圖／品牌提供，以下同）

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）
▲16牛皮迷你手袋，120,000元。（圖／翻攝CELINE官網）

5種造型像是5個不同的劉詩詩，米白色短袖針織上衣搭配格紋短裙，脖子上繫著絲巾，呈現學院氣質，背上黑色的Triomphe包，金扣環正好與與金色手鐲、耳環呼應。條紋衫與牛仔褲有著輕鬆的法式風格，劉詩詩搭配黑色金扣外套，質感滿滿，手腕上還套了綁頭髮的大腸圈，低調中展現趣味。

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）
▲劉詩詩的牛仔褲造型輕鬆又優雅，手上戴著髮圈。

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）
▲劉詩詩手上的髮圈，布滿CELINE字樣，並以金色Triomphe裝飾，11,000元。（圖／翻攝CELINE官網）

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）
▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩脖子上繫著TRIOMPHE印花桑蠶絲斜紋布方巾，9,900元。（圖／翻攝CELINE官網）

上述兩套接近日常，荷葉領露肩小禮服則是派對心情，劉詩詩露出肩頸線條與鎖骨，在優雅之餘微微吐露性感，另一襲蝴蝶結裝飾的高腰蓬裙洋裝，甜美又俏麗，是她少見的可愛風格，手上的CELINE 16包展現質感，為整體更增色。另一個反差是酷味濃厚的亮片上衣與皮裙造型，戴上墨鏡帥度破表，展現劉詩詩不同的一面。

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）

▲CELINE荷葉露肩洋裝，讓劉詩詩小露性感。

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）
▲劉詩詩穿CELINE亮片上衣配皮裙，戴上墨鏡展現酷帥的一面。

先前健康出狀況的趙露思，已在今年1月復工，在VERSACE的春夏廣告中，她展現靈動耀眼的風情，VERSACE Tag包在春夏位居要角，趙露思以不同顏色的款式搭配服裝，並在包包上掛了可愛吊飾，其中的紫色蝴蝶是她與VERSACE攜手打造，鏤空設計十分細膩。

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）

▲趙露思穿皮衣、牛仔短褲，性感有個性，VERSACE Tag包上的蝴蝶吊飾，是她與品牌攜手打造。

穿著野玫瑰印花洋裝，趙露思用慵懶的姿態表現魅力，波浪上衣與印花短裙雖都是搶眼圖案，但搭在一起毫不衝突，很有復古韻味，皮革浮雕巴洛克印花的外套，與牛仔短褲、繫帶高跟鞋彰顯獨到風格，趙露思露出性感美腿，相當迷人。

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）

▲趙露思拍攝VERSACE春夏廣告，流露復古魅力。

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關鍵字：

劉詩詩, CELINE, 趙露思, VERSACE

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