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周杰倫挺五月天穿的DIOR粉紅外套買不到！和阿信逛雪梨身上的檸檬T恤也賣光

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▲周杰倫。（圖／品牌提供、翻攝周杰倫、五月天IG）

▲周杰倫（左三）是五月天演唱會澳洲場的嘉賓。（圖／翻攝imayday55555 IG）

記者林明瑋／台北報導

周杰倫為五月天「5525回到那一天」巡迴演唱會澳洲場擔任嘉賓，他在IG上說到：「享受這種跟大家在台上用歌聲還有垃圾話分享快樂的時光。」更直言「其實義氣這種事不用多說，是一種默契，也是一種惺惺相惜」。除了與五月天的精彩互動和火花，身為DIOR全球代言人，周杰倫的服裝自然很有來頭，是1月才在巴黎發表、還沒上市的DIOR 2025冬季男裝系列，其中粉紅色外套優雅又有特色，在台上相當搶眼。

▲周杰倫。（圖／品牌提供、翻攝周杰倫、五月天IG）

▲周杰倫搶先穿上DIOR 2025冬季男裝，粉紅外套優雅有特色。（圖／品牌提供，以下同）

▲周杰倫。（圖／品牌提供、翻攝周杰倫、五月天IG）

▲周杰倫。（圖／品牌提供、翻攝周杰倫、五月天IG）
▲周杰倫和五月天阿信、瑪莎在台上互動。（圖／翻攝imayday55555 IG）

DIOR 2025冬季男裝，是剛離職的創意總監Kim Jones操刀的最後一季，獲得一片好評，從Dior先生於1954年發表的Ligne H系列女裝得來靈感，透過面料、剪裁與輪廓的變化，闡述女性高級訂製服與男性時裝彼此的影響，也表現出男裝蛻變的含義。周杰倫穿的粉紅外套，藉由棱角分明的俐落剪裁緊扣著當年Ligne H系列的風格，袖子上的打結設計讓外套更具結構性，加上粉嫩色彩，充滿浪漫活力。

周杰倫彩排時的造型也曝光，同為DIOR 2025冬季男裝系列，但與舞台上的粉紅外套顯得反差，他穿黑色皮衣搭配黑褲，取材自Dior先生於1954年設計的日式風格洋裝，運用皮革重新詮釋，凸顯DIOR對於品牌的典藏之作與工坊工藝的重視。

▲周杰倫。（圖／品牌提供、翻攝周杰倫、五月天IG）

▲周杰倫。（圖／品牌提供、翻攝周杰倫、五月天IG）

▲彩排時周杰倫穿DIOR 2025冬季系列皮衣。

演唱會結束後，周杰倫帶阿信逛雪梨，他形容文青人的行程，就是咖啡、看書、聊聊音樂，並笑言阿信拿的書有點太厚，「要確定餒」。顯少po生活照的阿信則稱：「誰說我沒有平凡的生活照？但生活照裡有杰倫，這到底是平凡還是奢華啊？感謝杰倫大大帶我逛雪梨。」這張生活照中，周杰倫穿的是自家品牌PHANTACI今年1月才上市的網球系列T恤，印著一籃檸檬，靈感源自義大利阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）的檸檬小鎮，不過這款T恤在官網上已售罄。無論舞台上或私底下，周杰倫的衣服都沒得買啊！

▲周杰倫。（圖／品牌提供、翻攝周杰倫、五月天IG）

▲周杰倫。（圖／品牌提供、翻攝周杰倫、五月天IG）

▲周杰倫（右）和阿信在雪梨喝咖啡，身上的PHANTACI網球系列T恤已售罄。（圖／翻攝jaychou IG）

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關鍵字：

周杰倫, 五月天, DIOR, PHANTACI, 澳洲

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