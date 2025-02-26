最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電





▲最喜歡獨處的星座Top3 。（圖／sbsdrama.official IG）



記者鮑璿安／台北報導

覺得與人社交很心累嗎？其實有些星座就是喜歡跟自己相處，享受獨處的過程，不需要看他人臉色，可以完全放鬆做自己，以下就公開最喜歡獨處的星座Top3 ，一個人真的會上癮！

TOP 3 水瓶座

水瓶座是很愛做自己的星座，他們不喜歡去遷就誰，也喜歡營造出自己的小世界，關起門來只跟自己交流，與其說他們最古怪，不如說是其他人一點都不懂他們。所以水瓶也常常一聲不發就做出許多看似突然的決定，其實早就在心中盤算已久，對他們而言，獨處絕對是最舒服的一件事，畢竟最清楚自己的人只有瓶子自己了。

Top 2 天蠍座

心思過於細膩的星座說的就是天蠍座，平時的任何事情都可能讓他們呈現低氣壓，所以他們比任何人都更需要一個人的空間。當他們沉澱時，不要覺得溝通才是最好的幫助，其實天蠍只是需要閉上嘴巴靜一靜，在家好好放空一下，這就是他們用來放鬆身心的方式，天蠍也對於社交應酬極度厭倦，所以當一個與世無爭的邊緣人更適合他們。

Top 1 金牛座

其實金牛座早就把人際關係看得十分透徹，冷靜旁觀對他們來說是最舒適的，對於無效社交來說，金牛寧可默默不發一語就離開，他們不僅覺得社交心很累，也認為根本是浪費時間，這也就是為何他們喜歡獨處的原因，還不如把時間留給自己，也不希望自己的社交能量被一點點流失掉，只有一個人的時候才是真正充飽電。