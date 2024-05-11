狂出油又掉髮？4個「NG洗頭行為」快改掉　油扁塌、頭氣味秒改善

▲想擁有健康蓬鬆髮，快改掉錯誤洗髮行為。（圖／品牌提供、翻攝IG@kkmmmkk）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@hairrituelbysisley

悶熱潮濕的夏季即將來臨，頭皮出油量增多，髮絲油膩扁塌、頭氣味等問題層出不窮，甚至落髮狀況也變得更明顯，即使天天洗頭也沒太大改善效果？小心可能是因為你洗頭洗錯了！錯誤的洗髮方式不僅出油快，還可能傷害頭皮、髮絲，像是以下4個「洗頭NG行為」超常見，想改善扁塌油頭、恢復健康蓬鬆秀髮，快從今天開始改過來。

NG 1：濕髮狀態直接梳髮根



剛洗完頭許多人會在濕髮的情況下，直接拿梳子梳頭，覺得可以讓頭髮更順，但剛洗完時，頭髮的毛鱗片是打開的狀態，這時若用梳子梳，反而容易讓髮質受損，建議先用毛巾以按壓方式把水分帶走，將頭髮吹到半乾後再梳理。

最合適梳頭的時機是洗髮前，順著髮際線方向由頭部前端梳理至後端，髮根梳開後更容易將頭皮清潔乾淨，也能幫助清理掉落的髮根，避免髮絲糾纏打結。梳髮的同時，也可以稍微施加力道達到按摩效果來舒緩頭皮，這些都是讓髮質變得更加蓬鬆的小祕訣。

NG 2：沒依據季節選擇合適的洗護產品



你是否也是不管夏天或冬天都使用同一瓶洗髮精，從來沒有想過洗髮精也需要跟著季節調整？許多髮型師、頭皮專家都表示，頭皮跟臉部肌膚一樣，碰到季節與溫差也會敏感變化，若使用同樣洗髮精，碰到夏季悶熱出油多、秋冬乾冷乾癢的狀況，頭皮與髮質反而容易處於失衡狀態，變得緊繃毛躁，甚至讓出屑問題變嚴重。

建議可根據季節變化與自身頭皮狀態來選擇，準備兩款類型不同的洗髮精做替換。若本身頭皮易出油，在即將到來的夏季可選擇適合每天清潔且去油力較好的類型，秋冬乾燥時可替換成清潔力相對較弱的類型來搭配使用，跟著季節變化能更加呵護秀髮 。

NG 3：將洗髮精直接塗抹於頭皮上



若直接將洗髮精抹於頭皮，會不易於起泡沫、搓洗不均勻，導致清洗不乾淨，容易殘留而堵塞毛囊、造成頭皮負擔，長期下來會使髮質會變得糟糕，甚至引起皮屑、掉髮等狀況。

適當的洗髮方式是將洗髮精或洗髮皂先於手上起泡，再將泡沫均勻塗抹於頭皮與髮尾做清潔，再用適當水溫進行沖洗至少2分鐘，確保泡泡與髒污都被洗淨。

NG 4：邊吹頭邊玩手機



現代人手機不離身，習慣性一心二用，有些人會邊吹頭髮一邊玩手機。當只用單手吹頭時，容易無法掌控吹風機與頭部的距離，熱風近距離接觸毛鱗片會大範圍翹起，使水分流失，讓整個髮質受損、產生扁塌髮。

吹髮時要注意讓吹風機距離頭髮約10～15cm，讓熱風與頭髮保持一定距離，在吹髮尾半乾時，更可以使用天然護髮精華，幫助滋養呵護髮絲、撫平毛躁。

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添加葡萄柚精華、蘆薈、椰子油、維生素C、維生素E等豐富天然成分，可幫助平衡油性頭皮，能滋潤乾燥髮絲的同時去除多餘油脂，改善受損後乾燥易斷裂的髮質，洗後讓髮絲更有輕盈感，並恢復頭髮柔軟度。

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