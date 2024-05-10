20位貴婦「手刷千萬」加持微風之夜　業者：業績14.6億元破紀錄

▲2024微風之夜「Parisian Night 浪漫巴黎之夜」，業者表示業績達14.6億元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

以浪漫巴黎為主題的「微風之夜」年度購物盛今（5／10）登場，吸引不少購物人潮，微風集團表示，今晚業績預估可達14.6億元，比去年14億元再多出6,000萬元業績，再創新紀錄，共有20位千萬刷手，百萬刷手也超過139位，消費氣氛夯。

本屆微風之夜以「Parisian Night 浪漫巴黎之夜」為主題，場內佈置濃厚的法式風情。為了迎合這股法式時尚熱潮，各大品牌也紛紛推出獨家、首賣限量商品，吸引高端消費者出手。

微風集團策略長廖曉喬表示，今年除了近四分之一的店面全新改裝，包含BALENCIAGA、LOEWE、GANNI、DAMIANI都有全新店型，B1微風美饌今天也已經全新開幕， 2樓的Breeze Diamond Lounge也以全新面貌呈現給大家。

今晚推出超過百件獨家發售的珠寶、精品和包款。其中最吸睛的包括寶格麗的一條南方藍寶石頂級鑽石項鍊，價值約1.8億元；義大利珠寶品牌DAMIANI也祭出全球唯一一只「Margherita高級訂製鑽戒」，價值上百萬。Gucci則有2款獨家限定珍稀包款「Gucci Jackie 蟒蛇皮肩揹包」、「Gucci Diana 鴕鳥皮粉藍手提包」等。