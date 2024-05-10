fb ig video ETtoday search mobile

20位貴婦「手刷千萬」加持微風之夜　業者：業績14.6億元破紀錄

>

▲2024微風之夜「Parisian Night 浪漫巴黎之夜」。（圖／業者提供）

▲2024微風之夜「Parisian Night 浪漫巴黎之夜」，業者表示業績達14.6億元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

以浪漫巴黎為主題的「微風之夜」年度購物盛今（5／10）登場，吸引不少購物人潮，微風集團表示，今晚業績預估可達14.6億元，比去年14億元再多出6,000萬元業績，再創新紀錄，共有20位千萬刷手，百萬刷手也超過139位，消費氣氛夯。

本屆微風之夜以「Parisian Night 浪漫巴黎之夜」為主題，場內佈置濃厚的法式風情。為了迎合這股法式時尚熱潮，各大品牌也紛紛推出獨家、首賣限量商品，吸引高端消費者出手。

微風集團策略長廖曉喬表示，今年除了近四分之一的店面全新改裝，包含BALENCIAGA、LOEWE、GANNI、DAMIANI都有全新店型，B1微風美饌今天也已經全新開幕， 2樓的Breeze Diamond Lounge也以全新面貌呈現給大家。

今晚推出超過百件獨家發售的珠寶、精品和包款。其中最吸睛的包括寶格麗的一條南方藍寶石頂級鑽石項鍊，價值約1.8億元；義大利珠寶品牌DAMIANI也祭出全球唯一一只「Margherita高級訂製鑽戒」，價值上百萬。Gucci則有2款獨家限定珍稀包款「Gucci Jackie 蟒蛇皮肩揹包」、「Gucci Diana 鴕鳥皮粉藍手提包」等。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

染後髮色不持久？髮型專家教你「3招」延長髮色壽命

染後髮色不持久？髮型專家教你「3招」延長髮色壽命

「嫉妒心最重」星座Top 3 ！第一名見不得別人好　努力維持完美人設

「嫉妒心最重」星座Top 3 ！第一名見不得別人好　努力維持完美人設

NIKE熱門跑鞋打4折！無預警「官網限時特惠」大規模降價了 每天忙到自我懷疑？盤點「5個方法」讓你重拾幸福感 曬後怎麼辦？伊能靜傳授「夏日美白防曬」小秘訣 皮膚科醫師教「吃出美肌」8秘訣！3種NG食物先避開 楊祐寧怕沒買到AP錶秒結帳　逛新店又心動甘願排隊 減肥也能吃！營養師推薦5種「低卡水果」　熱量比蔬菜還低 星巴克母親節周末「連兩天買一送一」　陪媽媽喝咖啡現省一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面