星巴克今起連兩天買一送一　2款粉紅新飲跟媽媽嚐甜甜

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在即將到來的母親節假日，推出特大杯買一送一優惠，這種促銷可能你已經很熟悉，不過針對這周的粉紅假日，星巴克也推出兩款限定新飲品，嘗鮮加上優惠讓你與媽媽一起吃甜甜，度過愉快的咖啡時光；丹堤咖啡則在5／12前祭出外帶蛋糕任選4入88折優惠；怡客咖啡5／12前購買玫瑰果粒茶或黃金蕎麥茶，加購蛋糕可享套餐價加碼現折20元。

星巴克從5／10針對母親節推出兩款玫瑰荔枝新飲品，包括「玫瑰荔枝冷萃咖啡」和「玫瑰荔枝那堤」，前者將玫瑰荔枝醬融合冷萃咖啡和碎冰，達到層次豐富而口感滑順的效果；後者則將玫瑰荔枝醬與濃縮咖啡，巧妙融入牛奶中，淋上粉嫩的玫瑰花瓣，看起來可愛溫馨。

▲星巴克母親節推買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

星巴克母親節周末祭出「LOVE MOM好友分享日」，優惠期間當天上午11點至晚上8點至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。還有不提供優惠門市的名單又更長啦，請參照文末「不提供優惠門市列表」，看看你想去或家附近門市是否有包括在內。

丹堤咖啡因應今年母親節與護師節剛好在同一天，5／12前針對媽媽與醫護人員推出外帶蛋糕任選4入88折優惠；怡客咖啡則在5／12前因應母親節，推出購買玫瑰果粒茶或黃金蕎麥茶，加購蛋糕可享套餐價加碼現折20元。

星巴克買一送一不適用門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、宜蘭宜興、花蓮中央、保安、義14、振興、台北時代、南港重陽、木柵、文化門市、板橋忠孝、桃園藝文、八德興豐、蘆洲三民、學勤北大、板橋新海、新店北新、新莊雙鳳、中和連城、新竹州圖、芎林文德、竹東杞林、湖口竹笪、竹南、苗栗國華、頭份中央、麗寶鐘樓、沙鹿北勢、台中大肚、泰安南、松竹洲際、台南文創、嘉義新民、台南新化、斗六中正、新營、博愛華夏、小港中安、潮州。