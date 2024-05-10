染後髮色不持久？髮型專家教你「3招」延長髮色壽命

▲延長染後持色度，也能幫助精省荷包。（圖／翻攝自IG/ryo_hair）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著夏日的腳步接近，不少人會想換上新髮色換個心情，但是換上髮色如何持色，更是一大學問，讓髮型專家教你染後養護Tips，教你延長染後漂亮色澤。

UNDER hair 髮型專家 Kai分享， 今年染髮趨勢強調線條感，可利用線條漂染、搭配吹整突顯出層次感。因亞洲女性膚色普遍偏黃，會推薦染髮時挑選灰棕、粉紫色等冷色調髮色，而後續髮絲養護，更是維護髮質和髮色的重要關鍵。

#染後每 2-3 天洗髮一次

當頭皮接觸到染劑，易導致其缺水、油脂分泌失衡，建議可每 2-3 天洗髮一次，選用溫和保濕、成分天然的髮品持續護理頭皮，洗髮時將泡沫停留 5 分鐘後再沖洗，保護頭皮同時也滋潤漂染後的髮絲。

#熱傷害會使秀髮不易持色

洗髮時避免使用過熱的水，亦可搭配具抗熱效果的產品來維持髮色、減緩日曬傷害。

#使用居家補色產品

染髮後建議選用補色產品進行居家護理，從洗髮、潤髮到護髮，修護髮質、延長髮色，喜愛冷色調或高明度淺髮色的人尤其適合。

▲rahua 花妍煥色修護髮膜，120ml，1,600元。

添加藍艾菊花油、有機木槿花萃取等成分，即能幫助漂染後受損髮更加強韌柔亮、抵禦紫外線的熱傷害。

▲萊法耶 OKARA菫蘭校色髮浴，200ml ，1,380元。

內含菫蘭校色保鮮配方，中和染後秀髮枯黃色調，強化冷霧感髮色。

▲juliart 亞麻健髮護色洗髮精，1000ml，2,400元。

添加檸檬酸、水解小麥蛋白強化染後護色功能、秀髮保濕度，讓髮色持久並減少毛躁。