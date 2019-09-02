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威尼斯／凱特布蘭琪360度零死角　50歲美胸美背長這樣根本Magic

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▲第76屆威尼斯影展,威尼斯影展,凱特布蘭琪,小丑,JOKER,Cate Blanchett,亞曼尼,Armani。（圖／路透）

▲凱特布蘭琪登上《小丑》首映紅毯，優雅模樣讓人讚嘆。（圖／路透）

記者張妤瑄／綜合報導

第76屆威尼斯影展正熱烈舉行中，其中DC電影《小丑》（JOKER）放映後，全場觀眾起立拍手8分鐘，映後獲得高評價，讓這場首映備受關注。50歲的影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）也有現身首映紅毯，穿上義大利亞曼尼高級訂製服（Armani Prive）黑色禮服，360度零死角的經驗效果，讓吃瓜群眾紛紛給予好評！

▲第76屆威尼斯影展,威尼斯影展,凱特布蘭琪,小丑,JOKER,Cate Blanchett,亞曼尼,Armani。（圖／路透）

▲凱特布蘭琪穿Armani Prive，展現優雅氣質。（圖／路透）

50歲的凱特布蘭琪，向來對時尚穿搭很有自己的一套，對風格零設計，這回穿上Armani Prive的平口A-Line黑色禮服，胸前、美背全都露，但卻毫無歲月痕跡，狀態維持得非常好。她僅在耳垂上戴上耳環點綴，並沒有配戴多餘珠寶，簡簡單單就將這件禮服的優雅氣質襯托出來，巨星大器與霸氣兼具。

▲第76屆威尼斯影展,威尼斯影展,凱特布蘭琪,小丑,JOKER,Cate Blanchett,亞曼尼,Armani。（圖／路透）

▲凱特布蘭琪僅用耳環搭配，沒有眼花撩亂的過多裝飾。（圖／路透）

實際上，凱特布蘭琪確實偏愛亞曼尼的設計沒錯，過去私服也很常穿著，這回在水都時，也不只在紅毯上驚豔亮相而已，在休閒場合也穿上，全套的Giorgio Armani白色西裝配上小白鞋，乾淨清爽，簡潔的襯托她個人的氣質。

▲第76屆威尼斯影展,威尼斯影展,凱特布蘭琪,小丑,JOKER,Cate Blanchett,亞曼尼,Armani。（圖／路透）

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▲凱特布蘭琪雖然已經50歲，但身材維持的非常好。（圖／路透）

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凱特布蘭琪選擇單穿西裝外套，自然的曬出胸前好風光，自信神態讓人看了更加佩服。

▲第76屆威尼斯影展,威尼斯影展,凱特布蘭琪,小丑,JOKER,Cate Blanchett,亞曼尼,Armani。（圖／CFP）

▲凱特布蘭琪私服穿白色Giorgio Armani西裝，簡潔俐落的模樣很有氣質。（圖／CFP）

★圖片為版權照片，由路透、CFP，供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

凱特布蘭琪, Cate Blanchett, 小丑, JOKER, 時尚穿搭, 威尼斯影展, 第76屆威尼斯影展, 紅毯時尚, 亞曼尼, Giorgio Armani, Armani Prive
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