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光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量

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▲▼ 走路 。（圖／pixabay ）

▲ 走路消耗熱量。（示意圖／pixabay ）

記者鮑璿安 ／外電報導

不少人因為工作忙碌，休閒運動只剩下走路，其實走路消耗的熱量不算太多，因此日前美國俄亥俄州立大學特別針對走路運動做出研究，同樣是走路，怎麼樣才能消耗更多的熱量呢？原來秘密就在於變換速度，一起來看看這項驚人的發現。

變換速度比均速更燃脂

《生物學報》（Biology Letters）的研究發現，走路時不要維持同樣的速度，嘗試變換不同的速率，甚至可以先停下來，再開始走。這樣一來，比起開始到結束都是一個速率，可以消耗掉更多的熱量，達到減肥效果。
 
同樣是走路卻多消耗20%熱量

美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）的研究人員Nidhi Seethapathi強調，雖然走路本身就能消耗熱量，但是一旦改變了速度，就像是車子踩了油門一樣，需要消耗更多油料，才能全速前進。

而研究發現，變換走路的速度，比維持同樣的速度時多消耗20%的熱量。也就是因為速度的改變，讓腿部需要做更多的動作，舉例可以試著每隔一分鐘加快一次步伐，而後減速，在過程中會燃燒更多能量，每天建議走路約30分鐘，大家會發現停停走走的確比一直慢走更累，這也就是為什麼我們常常在走路時默默維持了一樣的速度，下次走路不妨改變一下速度，或許也能有不同的發現。

關鍵字：

運動, 走路, 減肥, 瘦身, 健康

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