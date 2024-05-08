fb ig video ETtoday search mobile

初夏「舒心睡眠香」盤點　暗示你是時候放鬆休息了

>

▲▼夏日擴香。（圖／品牌提供）

▲睡眠品質不佳可以藉由室內香氛來幫忙。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

睡眠品質和氣味原來大有關係，嗅覺是大腦的快速開關，當進入房間嗅吸到某些氣息，能幫助安穩情緒，暗示身體需要休息，盤點初夏讓人舒心的氣味，看看哪款是你的心頭好。

研究發現，濕度小能使體表容易散熱，進而感覺涼爽，而初夏濕氣變大，晚上不易降溫，加上春末夏初可能會過敏症狀，人體也容易悶熱煩躁，容易影響睡眠，這時候可以藉由嗅吸，幫助情緒轉移，脫離工作思慮迴圈，告訴身體要準備休息。

▲▼夏日擴香。（圖／品牌提供）

▲bamford 甯靜系列 室內擴香，200ml，3,100元。

乳香帶有甜甜的香脂氣息可安定心神、令呼吸道平順；薰衣草能讓腦部放鬆、停機休息。還能穩定入睡狀態；強大溫暖特質的甜馬鬱蘭用以舒緩焦慮，從強大壓力中平復心情。

▲▼夏日擴香。（圖／品牌提供）

▲kerzon 孚日廣場室內擴香 玫瑰/天竺葵，200ml，2,600元。

它的香氣不過度張揚，輕描淡寫地訴說著花都巴黎的日常。是晨霧的若隱若現,玫瑰含苞待放，輕貼鼻息卻又不沾染，也像窗邊灑落的陽光，擁抱一片清新乾凈的皂香。

▲▼夏日擴香。（圖／品牌提供）

▲CULTI MILANO 經典系列擴香 暖絮棉漣，500ml，4,000元。

以明亮的佛手柑和黑醋栗葉揭開序幕，將窗外的春日花果氣息引進室內，春風同時勾勒出棉花的清香，搭配甜梨和小花茉莉的輕柔甜美，再以輕盈的白麝香與喀什米爾木鋪墊出家中舒適幸福的感受。

關鍵字：

香氛, 睡眠品質, 初夏, 室內香氛, 睡眠困擾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE熱門跑鞋打4折！無預警「官網限時特惠」大規模降價了

NIKE熱門跑鞋打4折！無預警「官網限時特惠」大規模降價了

「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名從沒準時過根本置身事外

「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名從沒準時過根本置身事外

營養師揭「別一起吃的5組保健食品」　亂吃小心效果大打折　

營養師揭「別一起吃的5組保健食品」　亂吃小心效果大打折　

公認「脾氣最好」的3大星座！Top 1很有同情心　甚至能包容他人缺點 光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量 不想繼續下去卻還沒找工作　4種情況下「裸辭可能更好」 安格斯12星座一周運勢5／6～5／12　牡羊旺上加旺、摩羯停止單戀 韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開 百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱 百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面