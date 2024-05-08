初夏「舒心睡眠香」盤點　暗示你是時候放鬆休息了

▲睡眠品質不佳可以藉由室內香氛來幫忙。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

睡眠品質和氣味原來大有關係，嗅覺是大腦的快速開關，當進入房間嗅吸到某些氣息，能幫助安穩情緒，暗示身體需要休息，盤點初夏讓人舒心的氣味，看看哪款是你的心頭好。

研究發現，濕度小能使體表容易散熱，進而感覺涼爽，而初夏濕氣變大，晚上不易降溫，加上春末夏初可能會過敏症狀，人體也容易悶熱煩躁，容易影響睡眠，這時候可以藉由嗅吸，幫助情緒轉移，脫離工作思慮迴圈，告訴身體要準備休息。

▲bamford 甯靜系列 室內擴香，200ml，3,100元。

乳香帶有甜甜的香脂氣息可安定心神、令呼吸道平順；薰衣草能讓腦部放鬆、停機休息。還能穩定入睡狀態；強大溫暖特質的甜馬鬱蘭用以舒緩焦慮，從強大壓力中平復心情。

▲kerzon 孚日廣場室內擴香 玫瑰/天竺葵，200ml，2,600元。

它的香氣不過度張揚，輕描淡寫地訴說著花都巴黎的日常。是晨霧的若隱若現,玫瑰含苞待放，輕貼鼻息卻又不沾染，也像窗邊灑落的陽光，擁抱一片清新乾凈的皂香。

▲CULTI MILANO 經典系列擴香 暖絮棉漣，500ml，4,000元。

以明亮的佛手柑和黑醋栗葉揭開序幕，將窗外的春日花果氣息引進室內，春風同時勾勒出棉花的清香，搭配甜梨和小花茉莉的輕柔甜美，再以輕盈的白麝香與喀什米爾木鋪墊出家中舒適幸福的感受。