5分鐘看一次手機、害怕缺席朋友聚會　「Fomo錯失恐懼症」中了幾點？

▲「Fomo症候群」意味害怕失去、 厭倦平凡生活。（圖／netflixkr IG）

記者鮑璿安／綜合報道

Fearing of Missing Out（簡稱 FOMO）譯成「錯失恐懼症」，字面意思是害怕失去，現在社群世界興起，許多人幾乎離不開網路，三五分鐘就要檢查一次手機，甚至會害怕因為沒有跟上社群更新速度而遭到他人排擠。根據統計，超過8成人以上都有FOMO症候群，你也有「FOMO症候群」的傾向嗎？來看看你中了幾點。

1.經常漫無目的查看手機

賓州大學傳播研究員席安・桑達（Shyam Sundar）說過「我們滑動手機的推特留言，不是要找任何特定新聞，只是監看確定自己沒有錯過重要新聞。」的確現在很多人都會擔心自己錯過了某些信息，似乎意味著被世界拋棄了，其實這樣的焦慮都是源自於自身。

2.害怕缺席友人聚會

大家或許都有這樣的經驗，就是當朋友發佈聚會照片時，首先會看看出席的人有誰，如果都是自己認識的人但是卻沒有自己，就感到好像被朋友拋棄了。產生一系列孤單的想法，因此每當友人聚會時，即使自己很忙碌很疲憊也還是抽空參加，就害怕成為照片中缺席的一員。

3.討厭平凡生活

當你看到社群網站上的網美、網帥又出國了，就會感到自己的生活為什麼總是如此枯燥，於是也開始想找樂子。這樣不甘示弱的想法其實也是社交孤獨症的一種傾向，許多人出去玩一定要讓大家都知道，似乎旅遊打卡成為必備，害怕自己被歸納成生活無趣的人。

4.正常戀愛關係感到厭倦

「FOMO症候群」現在也慢慢延伸至兩性關係中，就算明明已經有既定對象，但卻還是渴望另一半之外的第三者，甚至能夠跟另一半坦誠這樣的想法。其實不少人都認定這樣的新形態戀愛關係，原因就出自于內心的空虛，很多人就算有另一半卻也依然覺得在空窗期，於是兩人會約定好彼此的戀愛模式，因此誕生了這樣的特殊情況。

如何解決「FOMO症候群」？

「FOMO 症候群」是出自於自己內心害怕錯過的情感需求，而社群興盛加劇了此狀況。所以要解決問題就從根源下手，好好的詢問自己到底需要的是什麼，也不要讓一時的新鮮感沖昏頭。