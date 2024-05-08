NIKE熱門跑鞋打4折！無預警「官網限時特惠」大規模降價了





▲NIKE在官網無預警展開特惠。（圖／翻攝自nike官網）

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌NIKE在官網無預警展開特惠了，這次針對超過1300項商品降價，涵蓋新上市單品、鞋款、服飾等，特惠商品享額外 7 折優惠，且沒有設定最低消費，熱門款Nike Dunk 低筒鞋女鞋直接用$1,511價格就能夠帶回家！





▲輸入折扣碼「MEMBER」，訂單即可享有 7折優惠。（圖／翻攝自nike官網）

本次特惠效期為即日起至 2024年 5月 12日 晚上23:59，於結帳時輸入 折扣碼「MEMBER」，訂單即可享有 7折優惠。代碼僅適用通過 Nike.com 和 Nike App 購買的訂單，折扣僅適用於此銷售頁面上的產品 (襪款除外)。不少已經降價的商品也參與這次折扣，舉例Nike Dunk 低筒鞋採取折上折後來到$1,511的新價格，相當於直逼4折，Nike Revolution 7男款路跑鞋也降價到$1,175，此時入手非常划算。





▲adidas在Brand Center信義品牌概念店推出專屬跑者的「RUN LAB -3D動態跑姿分析」旗艦服務 。（圖／品牌提供）

同時，adidas則是在Brand Center信義品牌概念店推出專屬跑者的「RUN LAB -3D動態跑姿分析」旗艦服務，透過先進的3D動態攝影與高靈敏度力量感應器捕捉跑者的動態數據，透過專業分析從而找到最適合每位跑者的命定跑鞋！只要站上跑步機慢跑，即可準確偵測身體的每個關節位置，用毫秒的時間精度蒐集跑者在接觸地面過程中的跑步特徵與力量。