fb ig video ETtoday search mobile

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

>

▲百想藝術大賞,秀智,林智妍,梵克雅寶,Van Cleef & Arpels,Oscar de la Renta,GRAFF,JIMMY CHOO,IVE,安俞真,時尚。（圖／ＩＧ）

記者李薇／台北報導　圖／IG

南韓人非常喜歡穿黑色系的服裝，連紅毯也不例外，每年幾乎都是以黑色調為主，但2024年百想藝術大賞卻意外有了新的亮點，「國民初戀」秀智身穿桃紅色的蝴蝶結禮服展現甜美感，《黑暗榮耀》的林智妍則是以大方領的黃色緞面禮服，大方秀出雪白色肌膚。

以往在紅毯都喜歡比較成熟剪約設計的秀智，這次在紅毯難得穿上繽紛的禮服，出自「晚禮服之王」Oscar de la Renta 2024春夏的設計，桃紅色布料在胸前運用蝴蝶結打造性感鏤空，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）高級珠寶Folie des Prés花卉系列項鍊、戒指與耳環，襯托出少女的嬌柔與百花綻放的優雅氛圍。

另一位同樣以鮮豔色調亮相的演員就是在《黑暗榮耀》飾演惡女的林智妍，也是難得穿上鵝黃色緞面禮服現身，在胸前以方領的設計，裙襬以簡約修身的直筒長裙為主，搭配大旁分的捲髮，身上僅有小巧的耳環與手環，展現出不做作的大氣感。

IVE隊長安俞真這次也選擇了白色削肩禮服出席紅毯，頸肩有著交叉的綁帶設計，因此在珠寶上，運用GRAFF的蝴蝶系列裝點出細節，包含耳環、手鐲以及戒指，腳上也是銀白色系的JIMMY CHOO打造閃閃發亮的風格。

►新歡無法代替舊愛的三大星座！TOP 1分手不愛仍要折磨對方超恐怖

►太誇張！48歲「催淚天后」崔智友肌膚嫩如豆腐　跟22年前《冬季戀歌》沒差別

►石原聰美「鞋油防曬法」超狂！完全不用擔心毛孔變黑

關鍵字：

百想藝術大賞, 秀智, 林智妍, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Oscar de la Renta, GRAFF, JIMMY CHOO, IVE, 安俞真, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

金智媛超愛莓果色唇膏首次公開！拍戲只帶3件小物就夠

金智媛超愛莓果色唇膏首次公開！拍戲只帶3件小物就夠

《不夠善良的我們》簡慶芬、何瑞之婚姻裂縫5大關鍵

《不夠善良的我們》簡慶芬、何瑞之婚姻裂縫5大關鍵

除濕機使用4 Tips！放正中間搭配電扇　效率更高更省電

除濕機使用4 Tips！放正中間搭配電扇　效率更高更省電

《不夠善良的我們》憑什麼爆紅？5大必追原因：近真實的家庭寫照引熱議 只會後悔太晚認識這些「油頭神器」！一洗秒蓬鬆不油膩　頭皮暢快呼吸不悶熱 另一半出軌常見的5個跡象：手機高度警戒、頻繁聚會換造型都要小心 星・變美／《淚之女王》金智媛為上鏡一年不吃中式料理　保養才3步驟超簡單 《淚之女王》收視破新高！打敗《愛的迫降》、《鬼怪》5大關鍵因素 53歲李英愛「防腐劑美貌」網友都驚呆！黑西裝藏露腰小心機美炸 延長電池壽命的5種方法！自訂螢幕亮度、關閉定位用Wi-Fi都是秘訣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面