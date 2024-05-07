百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

記者李薇／台北報導 圖／IG

南韓人非常喜歡穿黑色系的服裝，連紅毯也不例外，每年幾乎都是以黑色調為主，但2024年百想藝術大賞卻意外有了新的亮點，「國民初戀」秀智身穿桃紅色的蝴蝶結禮服展現甜美感，《黑暗榮耀》的林智妍則是以大方領的黃色緞面禮服，大方秀出雪白色肌膚。

以往在紅毯都喜歡比較成熟剪約設計的秀智，這次在紅毯難得穿上繽紛的禮服，出自「晚禮服之王」Oscar de la Renta 2024春夏的設計，桃紅色布料在胸前運用蝴蝶結打造性感鏤空，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）高級珠寶Folie des Prés花卉系列項鍊、戒指與耳環，襯托出少女的嬌柔與百花綻放的優雅氛圍。

另一位同樣以鮮豔色調亮相的演員就是在《黑暗榮耀》飾演惡女的林智妍，也是難得穿上鵝黃色緞面禮服現身，在胸前以方領的設計，裙襬以簡約修身的直筒長裙為主，搭配大旁分的捲髮，身上僅有小巧的耳環與手環，展現出不做作的大氣感。

IVE隊長安俞真這次也選擇了白色削肩禮服出席紅毯，頸肩有著交叉的綁帶設計，因此在珠寶上，運用GRAFF的蝴蝶系列裝點出細節，包含耳環、手鐲以及戒指，腳上也是銀白色系的JIMMY CHOO打造閃閃發亮的風格。