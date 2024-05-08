fb ig video ETtoday search mobile

「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名從沒準時過根本置身事外

>

▲星座,獅子座,雙子座,處女座,占卜。（圖／tvn_drama IG）

▲「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3 。（圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導 

你心裡也有「遲到黑名單」嗎？約這些人出門就要有心理準備會等很久，雙方對於時間的概念完全不一樣，出門前的一系列過程簡直是拖延症發作，現在就公開「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3 ，上榜的好友要注意了！

Top 3 雙魚座

雙魚座心思相當細膩這點表現在日常生活上，他們總是會在意身邊的東西有沒有歸位、出門還要帶什麼，確保自己萬無一失才會出門，不過這種個性會讓同行的友人都相當急迫，完全不知道還要等多久，重點是雙魚本人不會覺得慢，姍姍來遲還認為「沒有很晚」。

Top 2 天秤座

天秤座對於時間的觀念沒有把握得很準確，日常的聚會都是慢悠悠，導致自己和他人約定了時間也無法按時出現，天秤會在出門前一刻被拖住，每一次都陷入了到路上才發現根本來不及的窘境，然而豁達和健忘的特點，讓他們完全不覺得自己常遲到，於是下一次又再犯，無限重蹈覆轍。

Top 1 水瓶座

水瓶座沒有守時觀念，任何事情都無法激發他們的速度，永遠維持著自己優雅的步調，出門前獨處的時光反而是最珍貴的，不會輕易被任何人打破，而且他人若是催促水瓶，他們反而會更心煩，甚至不想要赴約了，水瓶總是認為有到就好，什麼事情都不嫌晚。

► 天生理財高手星座Top 3！第一名把賺錢當愛好　不炫富私下超低調

►「超有骨氣」最不愛巴結人星座Top 3！第一名天生傲骨只靠自己

關鍵字：

星座, 遲到, 雙魚座, 天秤座, 水瓶座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

公認「脾氣最好」的3大星座！Top 1很有同情心　甚至能包容他人缺點

公認「脾氣最好」的3大星座！Top 1很有同情心　甚至能包容他人缺點

營養師揭「別一起吃的5組保健食品」　亂吃小心效果大打折　

營養師揭「別一起吃的5組保健食品」　亂吃小心效果大打折　

安格斯12星座一周運勢5／6～5／12　牡羊旺上加旺、摩羯停止單戀

安格斯12星座一周運勢5／6～5／12　牡羊旺上加旺、摩羯停止單戀

光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量 百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱 新光三越端午節百款禮盒開賣　9成初登場國宴主廚打造限量粽 韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開 「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名從沒準時過根本置身事外 Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯 百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面