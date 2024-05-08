夏季話題拉菲草涼鞋、檸檬水晶鞋！安海瑟薇愛牌AQUAZZURA創始人訪台

記者鮑璿安／台北報導

義大利鞋履配件品牌AQUAZZURA是安海瑟薇、英國凱特王妃等名人的愛牌，去年2023正式登台於遠東百貨信義A13打造全球唯一的粉紅概念店，看準台灣時尚潛力，品牌創意總監兼創辦人Edgardo Osorio此行首度來台，一同見證2024春夏系列上市。本季更誕生了夏季色彩薄荷綠Tequila系列、拉菲草手工編織製成Citrus Punch，都是鞋控不可錯過的亮點。





▲ AQUAZZURA 創意總監兼創辦人Edgardo Osorio此行首度來台，一同見證2024春夏系列上市 。（圖／品牌提供）

AQUAZZURA自2012年成立，創辦人Edgardo Osorio生長於南美洲哥倫比亞，始終認為鮮豔、瑰麗的色彩能帶來快樂的能量，因此以義大利文「藍色的水」為品牌名稱，有趣的是，每雙鞋履底部都藏有一顆金黃色鳳梨，代表熱情和好運，意外與台語「旺來」形成可愛的呼應。





▲Citrus Punch 拉菲草編織高跟涼鞋 。（圖／品牌提供）





▲Gin Tonic系列則使用金屬色皮革包覆。（圖／品牌提供）

2024 春夏系列依然由創意總監兼創辦人Edgardo Osorio匠心打造，致力於打造可穿戴的藝術品，貫穿品牌熱情繽紛的設計語言，首推的Citrus Punch系列鞋履，使用拉菲草手工編織製成，宛如擁抱了盛夏，將地中海沿岸盛產的柑橘和穿梭花果間的蜜蜂編織成飾品，點綴於足背繫帶及足後跟繫帶上；Gin Tonic系列則使用金屬色皮革包覆，上腳感受舒適，如寶石般的檸檬片以不同切割的水晶鑲嵌而成，纏繞在腳尖勾勒更修長筆直的曲線。





▲Papillon系列薄荷綠高跟涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲Tequila系列繫帶上的耀眼水鑽與精緻細跟成為穿搭絕佳亮點，輕鬆融入日常搭配。（圖／品牌提供）

品牌也為經典之作Papillon系列及Tequila系列注入充滿夏日氣息的薄荷綠，Papillon系列細膩妝點以皮革手工打造的多彩蝴蝶； Tequila系列繫帶上的耀眼水鑽與精緻細跟成為穿搭絕佳亮點，輕鬆融入日常搭配。

▲VARA蝴蝶結款式芭蕾舞鞋上的蝴蝶結形狀和比例經過改良。（圖／品牌提供）

「Balletcore」芭蕾舞穿搭風潮絲毫未有退燒跡象，這次FERRAGAMO 2024 BALLERINA 系列帶來VARA蝴蝶結款式芭蕾舞鞋，極簡圓滑曲線勾勒腳尖，讓標誌性的Vara鞋扣擁有煥然一新的面貌，相較於經典的蝴蝶結，新款鞋履上的蝴蝶結形狀和比例經過改良，金屬鞋扣的設計更大、更具幾何造型且更為扁平，並刻有全新 FERRAGAMO 標誌，羅緞絲帶成為鞋扣的一部分，完美體現出品牌的傳統。