fb ig video ETtoday search mobile

夏季話題拉菲草涼鞋、檸檬水晶鞋！安海瑟薇愛牌AQUAZZURA創始人訪台

>

記者鮑璿安／台北報導

義大利鞋履配件品牌AQUAZZURA是安海瑟薇、英國凱特王妃等名人的愛牌，去年2023正式登台於遠東百貨信義A13打造全球唯一的粉紅概念店，看準台灣時尚潛力，品牌創意總監兼創辦人Edgardo Osorio此行首度來台，一同見證2024春夏系列上市。本季更誕生了夏季色彩薄荷綠Tequila系列、拉菲草手工編織製成Citrus Punch，都是鞋控不可錯過的亮點。

▲▼ AQUAZZURA 。（圖／品牌提供）

▲ AQUAZZURA 創意總監兼創辦人Edgardo Osorio此行首度來台，一同見證2024春夏系列上市 。（圖／品牌提供）

AQUAZZURA自2012年成立，創辦人Edgardo Osorio生長於南美洲哥倫比亞，始終認為鮮豔、瑰麗的色彩能帶來快樂的能量，因此以義大利文「藍色的水」為品牌名稱，有趣的是，每雙鞋履底部都藏有一顆金黃色鳳梨，代表熱情和好運，意外與台語「旺來」形成可愛的呼應。

▲▼ AQUAZZURA 。（圖／品牌提供）

▲Citrus Punch 拉菲草編織高跟涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ AQUAZZURA 。（圖／品牌提供）

▲Gin Tonic系列則使用金屬色皮革包覆。（圖／品牌提供）

2024 春夏系列依然由創意總監兼創辦人Edgardo Osorio匠心打造，致力於打造可穿戴的藝術品，貫穿品牌熱情繽紛的設計語言，首推的Citrus Punch系列鞋履，使用拉菲草手工編織製成，宛如擁抱了盛夏，將地中海沿岸盛產的柑橘和穿梭花果間的蜜蜂編織成飾品，點綴於足背繫帶及足後跟繫帶上；Gin Tonic系列則使用金屬色皮革包覆，上腳感受舒適，如寶石般的檸檬片以不同切割的水晶鑲嵌而成，纏繞在腳尖勾勒更修長筆直的曲線。

▲▼ AQUAZZURA 。（圖／品牌提供）

▲Papillon系列薄荷綠高跟涼鞋   。（圖／品牌提供）

▲▼ AQUAZZURA 。（圖／品牌提供）

▲Tequila系列繫帶上的耀眼水鑽與精緻細跟成為穿搭絕佳亮點，輕鬆融入日常搭配。（圖／品牌提供）

品牌也為經典之作Papillon系列及Tequila系列注入充滿夏日氣息的薄荷綠，Papillon系列細膩妝點以皮革手工打造的多彩蝴蝶； Tequila系列繫帶上的耀眼水鑽與精緻細跟成為穿搭絕佳亮點，輕鬆融入日常搭配。

▲▼FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲▼FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲▼FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲VARA蝴蝶結款式芭蕾舞鞋上的蝴蝶結形狀和比例經過改良。（圖／品牌提供）

「Balletcore」芭蕾舞穿搭風潮絲毫未有退燒跡象，這次FERRAGAMO 2024 BALLERINA 系列帶來VARA蝴蝶結款式芭蕾舞鞋，極簡圓滑曲線勾勒腳尖，讓標誌性的Vara鞋扣擁有煥然一新的面貌，相較於經典的蝴蝶結，新款鞋履上的蝴蝶結形狀和比例經過改良，金屬鞋扣的設計更大、更具幾何造型且更為扁平，並刻有全新 FERRAGAMO 標誌，羅緞絲帶成為鞋扣的一部分，完美體現出品牌的傳統。

關鍵字：

義大利, AQUAZZURA, 鞋履, 春夏系列

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE熱門跑鞋打4折！無預警「官網限時特惠」大規模降價了

NIKE熱門跑鞋打4折！無預警「官網限時特惠」大規模降價了

「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名從沒準時過根本置身事外

「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名從沒準時過根本置身事外

營養師揭「別一起吃的5組保健食品」　亂吃小心效果大打折　

營養師揭「別一起吃的5組保健食品」　亂吃小心效果大打折　

公認「脾氣最好」的3大星座！Top 1很有同情心　甚至能包容他人缺點 光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量 不想繼續下去卻還沒找工作　4種情況下「裸辭可能更好」 安格斯12星座一周運勢5／6～5／12　牡羊旺上加旺、摩羯停止單戀 韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開 百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱 百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面