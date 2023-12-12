第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

情商跟智商同等重要，你知道你是哪個比較突出的人嗎？以下這個在小紅書爆紅的心理測驗，可以展示出你的內在層次，快來試試看吧！

Q：這張照片你第一眼看到的是？

1.叉子

2.吉他

3.荷包蛋

4.一隻雞

1.叉子

看到叉子的你情商較高，你可以察覺別人都注意不到的小細節，也因此常常可以做出溫暖的舉動，讓身邊的人覺得很貼心，在人群之中你就像是小太陽的存在，能夠讓身邊跟你在一起的人覺得很舒服，同時也充滿正能量。

2.吉他

看到吉他的你智商較高，不過情感上就稍微比較差一點，因為你的個性比較固執，常常希望事情可以照著自己的想法進行，你懂得自己要什麼，所以不太願意跟自己不同或是能力差的人打交道。

3.荷包蛋

首先看到荷包蛋的你情商跟智商都很不錯，在日常生活你可以觀察到身邊人的小情緒，同時也很認真踏實的學習，擁有積極的上進心，所以在工作上容易獲得長官的青睞，持續下去將會在事業上擁有不錯的成績。

4.一隻雞

先看到一隻雞的你智商跟情商都很高，具有很強的敏銳度，同時也很擅長觀察人事物，重點是非常聰明，從察言觀色中就可以洞悉事件的發展或是未來的走向，所以常常會受到身邊人的羨慕，只要善加運用，更有機會成為出色的人才。