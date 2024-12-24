12星座出軌前兆！水象星座閃閃躲躲、土象一被問就情緒爆發

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

感情出軌通常都會有前兆，多數人都無法確認自己的心，所以會透過不斷試探自己與對方，慢慢越走越遠，而12星座通常會出現哪些跡象呢？快來看看另一半有無上榜。

＃水象星座（天蠍、巨蟹、雙魚）：躲躲閃閃、形象為重

如果是水象星座的人出軌，他們不敢讓元配知道，怕引爆衝突，所以往往都會小心翼翼、偷偷摸摸地進行，比如到廁所接電話、三不五時就去便利商店，不喜歡回家面對熟人，然後會特別在意外在形象，穿搭打扮都要精心，甚至開始減肥，都很可能是要展現給對方看。

＃火象星座（牡羊、射手、獅子）：嫌東嫌西、惡人先告狀

火象星座一般對於另一半都很好，可以說是捧在手心裡的寶貝，寵到不行，如果有一天你開始發現，做什麼都不對，常常被嫌東嫌西、雞蛋裡挑骨頭，各種找碴，很可能是因為他內心不安，所以要找理由各種發洩，來掩蓋自己心裡的罪惡感。

＃土象星座（摩羯、處女、金牛）：一被問就情緒爆發

土象星座的人做事情很周全，當然出軌也不例外，按時回家吃飯、上下班會經過哪裡，都是一切在他們的計畫之中，絲毫不會露出一點破綻，但畢竟是談感情，需要付出時間心力，如果被問「最近怎麼常加班」、「電話老是不接」等，就容易「見笑轉受氣」，這時破綻就顯露出來。

＃風象星座（天秤、水瓶、雙子）：不耐煩、各種事不走心

風象星座如果出軌，他們可以說是開始各種閃避，對待另一半回話不走心、去哪也不要，還動不動一點小事就跟對方發飆，各種事情能不做就不做，完全不想在感情裡面，再付出任何的時間精力，所以藉口也就變得很多，關鍵就在於，每一件事都不是想跟你做。