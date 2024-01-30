命理專家揭2024十二生肖「運勢最差月份」需注意！5大開運面相一次看

▲命理師分享5大開運面相重點。



記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash

農曆春節倒數中，你是否也在期待新的一年能有好運勢？命理老師李玉珮就表示，面相學中的徵兆與運勢狀態互有關連，這也表示面容氣色、臉部線條與比例等間接著影響運勢。隨著現代醫學美容的發展，也有不少人會透過一些面部調整，來幫助擁有好運勢。李玉珮就分享事業、錢財、感情、貴人、健康等5大運勢的「開運面相」，同時加碼曝光2024年每一月份運勢較差、需要注意的生肖，快來看看你是哪一個？

命理老師李玉珮指出，每個生肖在不同的月份都有不同的運勢，即使今年的運勢不錯，也不可能月月好運，也偶有不理想的狀態表現。

尤其屬狗的朋友今年沖太歲，整體運勢最差，財運有破財現象，有些花費不見得是在自己身上，有可能是因為家人、朋友等原因，多出不在規劃內的支出，讓你的錢財陷入困境，也因此特別提醒若有在投資的朋友，能停就停不要再加碼，以免最後血本無歸。事業運屬驛馬星動的一年，格外忙碌也多了許多外派出差的工作，但容易心理先排斥而厭惡，反而拒絕掉一些不錯的機遇。感情運對於未婚的男女來講，可以說是真愛無緣，對已婚的人則容易有爭吵，造成家運失和。大多時候和情緒有關，所以特別提醒屬狗的朋友，要好好的調理自己的精神狀態。

李玉珮也直接點出，2024年十二生肖各自運勢低潮、尚須多加注意的月份。

1月：猴



2月：雞



3月：狗



4月：豬



5月：鼠



6月：牛



7月：虎



8月：兔



9月：龍



10月：蛇



11月：馬



12月：羊

除了生肖，李玉珮分享面相也與運勢有所關聯，像是事業、錢財、感情、貴人、健康這五大運勢為多數人最關注的，面相學中在臉上部位是有著相互對應的運勢。

1.事業運



額頭屬官祿宮，代表事業和官運，若是額頭有凹陷、青黑，也就是古人說的「印堂發黑」，工作上容易遇到波折，阻力多相對發展也會有困難度。相對地，弱勢額頭飽滿無亂紋，容易有貴人相扶，職場上也能獲得好人緣，比較有長輩或上司的賞識和提拔。

2.感情運



太陽穴也就是夫妻宮的位置，女性若太陽穴凹陷，主觀意識強，不容易信賴對方反而錯失良緣；男性則有可能在婚姻美滿事業有成時，再與其他異性交往，暖男渣男就在這一線之隔。

3.金錢運



鼻子代表財帛宮，對於男性有官運財運象徵的財星；女性則表夫星，顯現另一半的人品成就。鼻翼表示這個人的理財觀念，鼻翼不均比較有投機現象；鼻孔則是花費錢財的態度，鼻孔大容易有散財情形。

4.健康運



鼻樑山根位置則是疾厄宮，代表著健康，這個部位若有斑、有痣表示有痼疾，出現橫斷紋，要注意中年的事業易有挫敗損財，鼻樑歪的人多數有脊椎不好的現象。

5.貴人運



嘴巴屬於出納官，代表與人溝通的流暢度。唇薄比較自我主義，散發出心冷薄情。近年所風行的微笑唇又稱為菱角嘴，自帶微笑容易有好人緣，說話表達得體圓滑，充滿活動力，總能散播滿滿的正能量。

▲陳詩珮醫師表示，想調整開運面相可從不同部位分段式治療。

根據命理老師分享的開運面相，若想尋求好運兆、為臉部做些調整，光澤診所陳詩珮醫師指出，可針對不同部位進行分段式的治療。像是額頭位置，針對抬頭紋、皺眉紋可施打肉毒桿菌，放鬆肌肉改善紋理，若要飽滿圓潤的額頭則可選擇注射填補或埋線的方式；再來兩側的太陽穴可選擇玻尿酸、自體脂肪或是可刺激膠原蛋白增生的針劑產品來填補凹陷。

而鼻子則可利用填充物讓鼻樑高挺增加立體度，再更進階可選擇結構式隆鼻，重新建立鼻部架構、修飾整體鼻型，更能襯托五官之美；最後到下臉的唇部，以注射方式能修飾唇紋、唇部比例，讓唇型豐潤飽滿。讓自己更顯容光煥發，也開啟新春來年的好機運。