安格斯12星座一周運勢5／13～5／19　金牛財星高照、天蠍別一廂情願

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

水星將在周間位移至財富宮位，意謂著即將能為牡羊帶來一小波翻轉窮困的機緣，除了主業工作外，有機會透過投資或兼差接案為自己加薪，不過賺多花多，想要守住荷包一定要管好自己的購買欲望才好！值得注意的是火星在本命宮位形成的壓力日益明顯，情緒起伏將牽動著人際與感情，較不利單身者。

金牛 4.21～5.20

金牛座這周本命宮位聚攏了太陽、金星、木星、水星和天王星，也意謂著即將迎來短暫卻又十分精采的運勢變化，當中最顯著的就是財星高照、正偏財財運勢亨通，接案或自由業都能因效率的提升賺進更多銀兩。太陽和金星強強聯手之下，本周感情也開出紅盤，單身者適合走入人群，不妨把自己好好打扮妝點一番迎接新緣分。

雙子 5.21～6.20

在金星與太陽合相發威下，雙子這周無論是工作還是生活都能大放異彩，特別是人氣翻漲，單身者身價水漲船高，有機會迎來感情機緣；有對象者則要明哲保身，避免無謂的感情八卦糾葛一下子燒到自己身上。初夏對於古靈精怪的雙子座來說是個充滿曖昧悸動的時節，可以趁勢擴展人際，但也要當心中間暗藏的小人凶險。

巨蟹 6.21～7.21

儘管生活節奏緊湊又忙碌，不過面對一波接著一波忙亂瑣碎的事情，巨蟹座不但沒有更努力積極處理，反而顯得慵懶又提不起勁兒！這周不妨適時順應心理上的需求，稍稍放緩腳步，計畫一場小旅行或是都市冒險，都能有效轉換眼前困境。有對象者兩人在風風雨雨中感情將更堅固，持續保持互動頻率且戰且走吧！

獅子 7.22～8.22

只要涉及感情，獅子往往會從一頭猛獸變成一隻軟肥大貓，既沒氣場又沒動力！近期的你似乎壓根沒把感情放在第一順位，以致於與緣分往往在不經意間擦肩而過，得加強自己的戀愛雷達唷！有情人的獅子座這周會是兩人的感情考驗磨合期，生活上的芝麻小事都可能是兩人爭執的關鍵，如果不能好好溝通就先冷靜一陣子再說。

處女 8.23～9.22

理性低調、務實拘謹之外，本周處女座在吉星匯聚的力量加持之下，展現了少見的熱情與積極，事業表現有亮點，憑著據理力爭、不屈不撓的毅力能有不錯的表現。社交注意力多半放在身邊閨密身上，在心儀對象面前就整個害羞、甚至有講錯話、表錯情的NG狀況，單身的處女座最近尤其不適合告白。

天秤 9.23～10.22

雖然大環境似乎愈來愈順遂，不過這周的天秤在人際、感情上面仍顯得卡關，有情人這周會是兩人的感情考驗磨合期，生活上的芝麻小事都可能造成兩人爭執的起點，如果不能好好溝通就先冷靜沉澱一陣子再說。至於想要脫單的天秤們，桃花會開在人多的地方，別太抗拒熱鬧場合，多參加活動將能為你帶來感情契機。

天蠍 10.23～11.22

金星七宮能為天蠍座增添熱鬧的人際互動，這周的你不論是工作上的夥伴或是平時的閨密都能有相當熱絡的互動，讓生活特別充實有趣。不過有一好沒兩好，交往中的蠍蠍們得適時關注身邊情人的狀況，別因為忙碌疏於經營感情。等待戀情的最近大多處在曖昧狀態，感情在尚未明朗之際，可千萬別一廂情願投入才好。

射手 11.23～12.21

延續活力充沛的狀態，射手這周人氣暢旺，能擁有精彩而熱鬧的人際互動，不過在水星周間位移之下，內在思維潛移默化的出現改變，得關注自己心境上的轉折。特別是感情上若長時間處在不上不下的卡關階段，可以考慮朋友及過來人的意見，突破僵局雖然重要，但做任何決定前，還是要先深思熟慮後再下斷論。

摩羯 12.22～1.19

由於愛情宮位中多顆吉星匯集，交往中的摩羯能在此時充分感受彼此在對方心目中的份量，情人也會是你的心靈導師，能在你心情低落時帶來解憂良藥。單身摩羯也別糾結在孤單中，趁著風光明媚的初夏季節，可以試著徹底放鬆，近期的忙碌有機會稍稍告一段落，適合拋開前一陣子的不愉快和壓力，享受一段無憂無慮的時光。

水瓶 1.20～2.18

曖曖內含光的水瓶座平時走一個高冷路線，就算平時與人交集不多像個隱形人，但隨著金星與水星的短暫合相，木訥寡言的你反而成為十分獨特的存在，也能明顯感到最近人們特別友善，即使是過去不熟的朋友，在某些因緣際會下也多了不少交集。感情上則是低迷中暗藏變化，你需要且戰且走，沉住氣才能得到最後勝利。

雙魚 2.19～3.20

不論內心有多不爽，雙魚似乎已習慣吞忍與冷眼旁觀，然而這周魚兒愈來愈藏不住感情中七上八下的心情變化，患得患失下還可能嚇退將要靠近的緣分！本周建議你暫且拋開那些讓你不開心的人事物，把焦點擺在自己身上，無論空穴來風的批評如何針對你，只要學會灑脫以對，那些討厭鬼自然對你構不成傷害！

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