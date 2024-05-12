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春夏8款熱門燙髮造型推薦　高級感短髮、層次剪淺波紋讓你氣質透露

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

浪漫的長捲髮、活潑的復古短髮，2024年夏天即將到來，本篇統整今年上半年8款熱門燙髮造型，一起看下去。

2024春夏燙髮造型推薦

1.Celine Perm

剪了短髮後一定會更在意後腦勺的圓潤感，Celine Perm主要就是進行髮中到髮尾的蓬鬆度調整，就像從後腦到髮尾畫一個大圈，捲度向後向外拉後捲回來，捲度大、整體而言不明顯，但有沒有做就差很多！

2.Vibe Perm

全新的Vibe Perm則是調整了嬉皮捲的捲度，保留其自由奔放的特性，但加入了一些摩登、現代的洗鍊元素。在層次長髮的基礎上搭配波浪捲度，輕盈的中型波紋流淌而下，捲度明顯卻不顯厚重。

3.Candy Perm

小甜甜是70年代的知名漫畫，後續也有被製作成動畫播出，女主角小甜甜在韓國的名字就叫做Candy 캔디，而Candy Perm也是類似那樣甜美氛圍的捲度。以平行的波紋打造捲度，運用大間隙營造空氣感，讓整體看起來輕盈又活潑。

4.Olivia Perm

同樣是層次髮型的變化，捲度越明顯，設計師會說那叫做深波紋，近期則流行更契合層次剪髮的淺波紋，Olivia Perm捲度不用明顯，以若有似無塑造柔美感，呈現自然、隨性的氛圍，柔和又帶有一點個性，搭配層次剪髮讓髮尾散落，更能展現其特點。

5.慵懶水波紋

以柔和的波浪形狀為特點，展現出氣質和優雅，創造出豐盈而動感的氛圍，同時融入了一點點清新的韓系氛圍感，這款髮型適合各種場合。

6.泰迪捲

泰迪捲的特點是明顯而交織錯落的捲度，能打造輕盈率性的蓬鬆感，不是太整齊看起來像是可愛的泰迪熊，同時如果想要修飾臉型，泰迪捲的效果就很好。

7.自然髮尾捲

捲度不過多，低調又實搭，優勢在於簡單易操作，只需要使用大mm的電棒捲，將髮尾上方的頭髮隨意地夾捲，即可完成整個造型。

 
 
 
 
 

 
 

8.蛋蛋捲

慵懶感滿滿的百搭復古蛋蛋捲呈現出明顯的波浪紋路，特別適合細軟髮質和髮量較少的人，光澤感燙髮不容易出現毛燥凌亂的問題，整理起來也更順手簡單。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024韓系捲髮造型4款推薦：清新波紋、可愛泰迪捲回歸，還有百搭復古蛋蛋捲

● 2024下半年髮型趨勢解析！5大造型請筆記，一路到明年秋冬都適用！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 燙髮, 髮型

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