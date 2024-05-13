甜控必知！誠品南西「夢幻甜點」限時開賣　祭50款獨家吃好吃滿

▲誠品南西2024 Melting Manifesto夢幻甜點店6.0，祭出多款獨家甜點，（左）Mon dessert金萱桂花奶霜達克瓦茲，售價110元；（右）杏仁核白桃荔枝烏龍三色棋格，售價270元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活南西店從5／17起至5／26期間，推出為期10天的「2024 Melting Manifesto夢幻甜點店6.0」，匯集全台逾30家知名甜點店，包括網路名店、在地甜點工作室與宅配甜點店等，擁有近50款南西店獨家及台灣獨門限定商品，是近年來規模最大、品項最豐富的甜點展售會，甜點控們準備打卡啦。

▲（左）胖死我太太開心果森林莓果奶油蛋糕，售價220元；（右）Mr. Moan 莫恩先生芒果布丁，售價140元。

夢幻甜點店6.0首先主打網路上頗負盛名、大家搶翻天的「胖死我太太」肉桂捲，將在展場限量販售經典的楓糖胡桃碎碎肉桂捲。製作各種口味毛巾捲的「盈盈甜點」，也將推出拿手千層餅皮製作的開心果鹽之花迷你毛巾捲。網路爆紅的創意塗鴉餅乾「桑桑サンサンサンド」，將開賣Q版蛋白造型吊卡餅乾，結合日風插畫與可食用點心概念，超適合打卡，另手作夾心「伍一甜點」也祭出限定生巧克力香草奶霜龍龍達克。

▲（左）Sheryl’s Recipe 嗜甜女子蒙布朗伯爵巴斯克乳酪，售價100元；（右）漂夢島化石盒子，售價450元至500元。

活動中還有許多首度離鄉實體展售的在地工作室參與，帶來平時難以買到的獨門商品，包括苗栗「Rubato Handmade Lab」和彰化「好望角司康肉桂捲專賣店」等，都是業界罕見的預約制工作室。熱門的宅配法點品牌「MEI.DESSERT」,則將首賣融合馬卡龍、達克瓦茲與手工脆球的「達克馬卡龍」；「TEA IN BED」則有全新推出的麝香葡萄金萱綠佐紅心芭樂花糕。

▲（左）戽道町甜點工作室貴妃烏龍布丁，售價80元；邦穀烘焙製造所│秋脆綠葡萄可頌，售價180元。

備受期待的「桑夏甜點」將在會場限量推出玄米抹茶、柚見檸夏等爆漿流心司康杯新口味。曾引發網路熱潮的人氣聯名「Apr.28 X 臻甜手作」，則將攜手研發的「濃抹厚巧厚布塔」初次曝光，奶油酥餅內涵著超高濃度巧克力內餡，絕對是亮點之一。

▲（左）DUU EAT烤焦糖布蕾酥酥，售價60元；（右）伍柒甜點莓果抹茶開心果生乳捲，售價600元。

英國品牌ALLSAINTS近期與來自澳洲並風靡紐約的知名TEN THOUSAND COFFEE，打造聯名餐點「ALLSAINTS x TEN THOUSAND COFFEE」，該聯名套餐汲取品牌代表的黑白灰色系，將象徵搖滾黑色的濃郁柔和黑巧克力注入 TEN THOUSAND COFFEE 招牌餐點裡，推出「醇濃黑咖啡拿鐵」、「醇濃巧克力拿鐵」及「黑可頌」三款，將個性黑潮元素融入飲食體驗之中。

ALLSAINTS x TEN THOUSAND COFFEE 聯名餐點於5／24前，於全新開幕的TEN THOUSAND COFFEE微風廣場門市限量販售。