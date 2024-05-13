星巴克5／13起「第二杯折價100元」　星冰樂也享優惠

▲星巴克第二杯折價優惠也包括星冰樂。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（5／13）起推出全新優惠方式，購買兩杯規格相同的飲料，第二杯可享現折100元，比起第二杯半價似乎又更優惠了一點點，雖然沒有比買一送一的50% OFF更優惠，但條件也稍微放寬，購買大杯以上即可享回饋，且大家在敲碗的星冰樂系列也終於在優惠行列了。

星巴克5／13與5／14一連兩天推出「YELLOW & ROSE DAY 約我喝咖啡吧！第2杯折$100」活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯容量冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯折價100元優惠。單筆交易最高限購四杯，並限當場一次領取。

不提供優惠飲品包括每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，且限定優惠的門市也大幅放寬，僅於機場管制區內門市不提供。也許是因為即將邁入夏日的星冰樂旺季，大家期待的星冰樂終於排進優惠行列，可以開始揪咖了喔。

以基本款的那堤為例，原本僅限特大杯買一送一優惠條件，購買兩杯原價是150元，平均一杯為75元，第二杯折100元的活動下，特大杯優惠後平均單杯為100元、大杯優惠後平均單杯為85元；以摩卡可可碎片星冰樂為例，原價兩杯大杯是330元，一杯大杯為165元，折扣後單杯為115元。

路易莎在4月底也宣布，在5、6月續行黑卡會員優惠，包括上午11點前咖啡飲品第二杯半價、超值早餐+1元，飲品升級美式黑咖啡、上午11點後飲品＋蛋糕，蛋糕享9折、憑黑卡點數5點換任一飲品9折四重回饋活動。

伯朗咖啡館在5月份的每周一推會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。