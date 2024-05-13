SOGO大巨蛋首波14間餐廳6月登場　南港LaLaport最快11月到位

▲SOGO CITY大巨蛋首波開幕將在6月登場。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

6月SOGO大巨蛋商場將要迎來首期14間餐廳開幕，據悉有過半以上的都是獨家或全台首店，且呼應松菸內的誠品24小時書店，也會有營業較晚的店舖規劃，秀泰影城在日前也宣布進駐大巨蛋園區，並斥資3億元打造頂級影廳，連大巨蛋周邊商圈也開始有瑪黑新餐廳佈局，大巨蛋將有另一波新風貌。而三井在台首間進駐台北市的商業設施「南港LaLaport」，也預計最快將在11月登場。

台北大巨蛋絕對近期零售市場最受矚目的話題之一，SOGO自公布進駐大巨蛋賣場後，討論度居高不下，今年6月將迎來首波14間餐廳開幕，陸續點亮台北大巨蛋周邊商場，SOGO曾表示餐廳類型相當多元，且幾乎全是「全台獨家」、「百貨首店」，因應松菸與信義區的夜經濟，營業到深夜的餐酒館自然也會出現。

▲秀泰影城將進駐台北大巨蛋於市民大道與光復南路交口的影城棟，該棟1、6樓層為SOGO營運的商場，2至5樓為秀泰影城。（圖／業者提供）

除SOGO之外，秀泰集團也宣布進駐大巨蛋園區，斥資3億打造全台特殊影廳最齊全的旗艦級影城，未來也將計畫舉行國內外影星見面會、電影行銷活動等。秀泰大巨蛋影城預計於2025年第二季正式營運，目標將挑戰全台票房冠軍。

而隨著大巨蛋商場的逐步到位，周邊也有許多店家開始卡位，瑪黑家居旗下Ochre餐酒館近期在光復南路巷內開幕，以法式摩登的風格打造時髦的餐飲空間，且軟件則使用瑪黑代理家居品牌，打造極富質感的用餐氛圍，當然還有美到不行的酒款設計，就是為了準備迎接大巨蛋商圈的「夜的新氣象」。

業界表示，台北大巨蛋鄰近松菸文創園區，具有與信義區截然不同的氛圍，加上周邊捷運與大型停車場設備，是在台北市市中心區域裡一個少見的商圈類型，SOGO招商一向是以全客層做規劃，不過大巨蛋應是作為未來10年、SOGO對接年輕族群的一個重要據點，能否吸引到新一代成為SOGO的顧客，大巨蛋會是一個指標。

而另一個大型購物中心「南港三井LaLaport」也即將在今年到位，氣勢磅礴的玻璃外牆也逐步現身，該購物中心營業面積近5萬坪，比SOGO大巨蛋略大一點，開幕後將是台北市內最大的購物中心，據悉招商進度已經幾乎完成，品牌端已透露最快11月就能正式開幕，但業界預估應是12月見客的機率較高。