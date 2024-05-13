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心測「你在職場代表的動物」　狼性適合帶領團隊、狐狸只想躺著賺

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文／Workworks職場人

凶險的職場有如都市叢林般暗潮洶湧，近期「親愛的馬克瑪麗」推出職場人際關係新書《親愛的馬克瑪麗2：Re:上班難、做人更難，我該怎麼辦？》，作者歐馬克、瑪麗親筆繪製插畫，同步推出「你在職場代表的動物」心理測驗，職場人們請發揮野獸般的直覺，拋下道德遵循渴望，選一個最貼近你的選項！

▲心測「在職場叢林中，你是哪種動物？」。（圖／三采文化出版社，下同）

心理測驗首先詢問妞妞們「工作目標、平時的工作習慣」，編輯為了避免人多嘴雜的情況，秒選「希望一個人處理完所有事項」，不僅能大幅提升工作效率，也能避免配合他人時間的困擾，職場人們選擇什麼呢？

每天驅使職場人們上班的動力是什麼呢？選項依序有「期待發薪日的到來、做自己喜歡的事」，相信有不少重視金錢主義的職場人們，馬上選擇「做自己喜歡的事、不想做聽起來不聰明的工作、最好可以不用動腦也不用勞動就有錢拿」的選項。

第七題至第九題則依序詢問「平時請假是否會考量工作量、工作最注重的要點」，職場上有不少盡責的員工，天生賦有工作使命，不會隨意亂請假，即便超時加班，也會想把工作做完。

職場人們追求工作生活平衡嗎？心理測驗最後將考驗職場人們「生活與工作是否追求平衡點、嚮往的職場環境」，其實職場跟工作就如同翹翹板般，大家務必隨時兩邊踩著才能維持平衡，否則瘋狂工作到最後會得不償失唷！

測驗結果將依序顯示「職場代表動物、職場箴言」，編輯測驗結果為「豺豺」，在同伴的合作下「老虎、獵豹」皆成為盤中飧，簡單來說就是「狼性」的化身，所到之處所向披靡，不過成功是需要靠團隊和自己努力打拼出來的，職場人們測驗結果準確嗎？歡迎跟編輯分享！

測驗連結：請點我

【延伸閱讀】

職場心理測驗「一張圖秒測出你的理想上司類型」！選「這個」嚮往建立無話不談的團隊？

職場心理測驗！看圖秒測「你的職涯規劃遠見」：選這個代表追求工作平衡點？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 職場, 運勢

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