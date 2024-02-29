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Jennie剛起床火辣模樣曝光！「內衣照連發」側躺零贅肉體態超撩人

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記者鮑璿安／台北報導

身為時尚寵兒的韓團BLACKPINK成員Jennie又有全新美照釋出！近日她登上美國時尚品牌CALVIN KLEIN 2024年春季形象廣告，身穿內衣以及丹寧系列造型，毫無保留展現惹火體態，一流的身材管理和表現力引發熱議。

▲▼ck。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Jennie穿上全新Intense Power內衣，黑白經典款式以鮮明的品牌Logo為主旨。（圖／品牌提供，以下同）

本次形象廣告由Mert Alas操刀拍攝，影片捕捉下Jennie剛起床時的撩人模樣，展現火辣又俏皮的面貌，而Jennie穿上全新Intense Power內衣，黑白經典款式以鮮明的品牌Logo為主旨，在設計風格和剪裁都更為簡約。為呈現不拘一格的隨性，Jennie以亂髮出鏡，搭配修飾腿部的及膝靴，輕輕抬起腳讓緊實曲線一覽無遺，將各種穿搭造型化作時尚指標。

▲▼ck。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Jennie還演繹全新的性感Minimalist內衣。

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▲Calvin Klein推出2024年春季形象廣告最終章，Jennie火辣出鏡。

另外，Jennie還演繹全新的性感Minimalist內衣，側躺在沙發上展現魅惑氣息，毫無贅肉的身材管理令人驚艷。相當日常的搭配則有以Modern Cotton款式平口內衣搭配上緊身四角褲，Jennie直接套上寬鬆的丹寧外套，注入春日穿搭的活力精髓，也可見她百變魅力。

▲Coperni、jennie 。（圖／翻攝Coperni官網、IG）

▲Coperni白色鏤空連身裙 。（圖／翻攝Coperni官網）

Jennie一向是時尚指標人物，最近在錄製《The Seasons－李孝利的紅毯》時，特別換上嶄新的夢幻造型， 2024年依舊延續火熱的Balletcore 「芭蕾舞者」風潮，以來自巴黎的小眾品牌Coperni白色鏤空連身裙營造優雅甜美氣息，再以不對稱立體花朵點綴於裙上，很有舞台效果。

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, CALVINKLEIN, 廣告, 美照

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