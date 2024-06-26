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金智媛離台綁起馬尾甜翻！搭10萬元Dior丹寧包　超清秀機場造型曝光

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▲金智媛稍早前往機場搭機離開台灣，親切回應粉絲送機。（影／桃園機場記者聯誼會提供）

記者鮑璿安／台北報導

演出《淚之女王》爆紅的韓星金智媛昨25日在台參加DIOR台北新光三越Diamond Towers精品店開幕活動，她此行來台共停留2晚，今（26日）稍早搭機離台，在公開的機場畫面中，金智媛換上一身輕便的白色翻領上衣搭配Dior藍色煙燻丹寧包，不斷與鏡頭揮手，綁起俏麗高馬尾甜度超高，高顏值受到矚目。

▲▼ 金智媛。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲影／《淚之女王》金智媛離台！。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲影／《淚之女王》金智媛離台！。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲金智媛稍早前往機場搭機離開台灣。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲DENIM DIOR BOLIQUE 30 MONTAIGNE 藍色煙燻丹寧包 。（圖／品牌提供）

金智媛稍早前往機場搭機離開台灣，造型上也相當有看點，有別於活動上的黑色禮服氣質風格，這次機場造型則是綁起了俐落的高馬尾，身穿Dior白色水手領府綢襯衫以及黑色水洗直筒丹寧褲，模樣宛如女大生，肩背要價約10萬元的DENIM DIOR BOLIQUE 30 MONTAIGNE 藍色煙燻丹寧包，一舉一動散發女神電力，金智媛相當寵粉，微笑沒斷過，更不停與鏡頭前的粉絲們揮手。

金智媛。（圖／記者林敬旻攝）

▲金智媛出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲金智媛來台參加DIOR台北新光三越Diamond Towers精品店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

而金智媛昨日在台出席活動，特別換上2024年秋季黑色不對稱洋裝，小露香肩甜美可人，搭配上LADY DIOR藤格紋羊皮金色飾面蜻蜓小型包款，展露女王氣場。金智媛來台引發轟動，同時DIOR首位華人全球代言人周杰倫也在店外現身，兩人超高人氣加持新店開幕，據說有超過1500名粉絲聚集，影響力不可小覷。

關鍵字：

韓星, 金智媛, DIOR, 台北, 精品店

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