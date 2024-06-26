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陳庭妮穿DIOR露「隱形性感」　劉以豪大讚「鞋帶」：胖胖的很可愛

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記者林明瑋 / 台北報導

位於新光三越Diamond Towers二館的DIOR全新概念店舉辦開幕活動，除了韓星金智媛、品牌大使周杰倫，還有許多明星齊聚站台，陳庭妮一身黑色裙裝，雖然包緊緊，但她大呼外套剪裁超好，讓曲線完美：「雖然沒有露出任何肌膚，但是是隱形的性感。」王淨的黑白洋裝同樣展現好身材，袖扣細節讓她非常喜愛，劉以豪以西裝搭配DIOR B33運動鞋，大讚鞋帶「胖胖的很可愛」，他認為造型俏皮又慵懶，很符合場合。

▲陳庭妮出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳庭妮出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳庭妮穿的Bar Jacket有蜻蜓刺繡裝飾，搭配長裙、Lady D-Joy包，相當優雅。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

▲劉以豪出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）
▲劉以豪穿條紋西裝與運動鞋，在正式與輕鬆間取得完美平衡。

▲DIOR Calvin Klein MONTBLANC。（圖／品牌提供）
▲劉以豪內搭的襯衫，口袋上繡著Dior先生的簽名，1947為DIOR推出首個服裝系列的年份。

▲DIOR Calvin Klein MONTBLANC。（圖／品牌提供）
▲B33運動鞋的鞋帶較寬，讓劉以豪覺得可愛。

新的DIOR店面兩層樓共140坪，相當好逛，陳庭妮在家飾區駐足良久，她表示現在喜歡買餐具等用品，笑言可以買盤子送給老公胡宇威，「他可以做早餐給我吃」，她透露曾經因為打破杯子傷心，解釋道：「因為杯盤一次不會有很多個，突然不是一對的時候很難過，我很想哭。」王淨也對家飾區感興趣，認為一整組很有儀式感，被問到美麗的餐具是否跟男友一起用？她嬌笑說：「可以啊！」

▲王淨出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲王淨出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲王淨穿黑白洋裝展現好身材，她表示很想帶回手上的DIOR Ange迷你包。

陳庭妮與劉以豪都喜歡秋冬服裝更勝夏季，因為能層次搭配更有樂趣，陳庭妮被身上的Bar Jacket深深吸引，不僅合身而且能展現腰身、翹臀，她說：「以完美呈現女生最瘦的地方，還有屁股與腰線，讓女生的線條很完美，雖然沒有露出任何肌膚，但是是隱形的性感。」對於自己的造型她給了90分，笑說：「給100分有點太害羞了。」

劉以豪西裝內的白襯衫，口袋上繡著Dior先生的簽名，相當別緻，他認為腳上的DIOR B33運動鞋是女生也會喜歡的款式，尤其寬版鞋帶顯得可愛。王淨穿黑白色洋裝與13公分的高跟鞋，身形相當窈窕，她表示最近發現了可以紀錄健身的App，像玩遊戲一樣，每天都想達標，因此會維持運動，雖然體重沒有太大變化，但體脂降低，很有成果。

▲林奕嵐出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲林奕嵐穿白色洋裝出席DIOR新店開幕，她表示曾有算命師說，白色是她的幸運色。

DIOR位於新光三越Diamond Towers二館的概念店，是全台首家街邊店，兩層樓共140坪的空間，除了女裝、配件、鞋履，還有家飾區、珠寶沙龍、貴賓室等，品項多元而且空間美輪美奐，為歡慶開幕，當然也祭出獨賣商品，Lady Dior My ABCDior粉色提包上的艾菲爾鐵塔吊飾，以珍珠點綴相當優雅可愛，早秋系列巴黎紐約主題的DIOR Toujours印花包，則是實用又很有態度。

▲Diamond Towers專賣店獨賣的Lady Dior My ABCDior粉色提包，綴著艾菲爾鐵塔吊飾，200,000元。


▲巴黎紐約主題的DIOR Toujours印花包，140,000元。

店內裝飾了多件藝術品，例如法國藝術家Etienne Moyat設計的木質雕塑裝飾、藝術家Franck Evennou運用木材與青銅打造的鏡子等，此外，一定要感受延伸至二樓的樓梯，牆上裝飾著成排的純白胚布服裝，與巴黎30號蒙田大道總店的店裝靈感相同，強調高級訂製工坊精湛工藝，宛如DIOR仙境。

▲DIOR。（圖／品牌提供）

▲DIOR。（圖／品牌提供）

▲DIOR。（圖／品牌提供）

▲DIOR在台北新光三越Diamond Towers二館的概念店開幕。

【更多新店開幕活動】

Calvin Klein

日前Calvin Klein在巴黎香榭麗舍大道44號的全新全球旗艦店，舉行了開幕活動，現場星光熠熠，男團SEVENTEEN成員金珉奎是嘉賓之一，穿著風衣外套、白上衣與牛仔褲，簡單但很有個性。

▲DIOR Calvin Klein MONTBLANC。（圖／品牌提供）

▲DIOR Calvin Klein MONTBLANC。（圖／品牌提供）

MONTBLANC

MONTBLANC為慶祝品牌標誌性Meisterstück大師傑作系列誕生一百周年，在太古廣場中庭開設雪山木屋期間限定店，泰國男星Mew（Suppasit Jongcheveevat）受邀出席。

▲DIOR Calvin Klein MONTBLANC。（圖／品牌提供）

▲DIOR Calvin Klein MONTBLANC。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

DIOR, 陳庭妮, 劉以豪, 王淨, 林奕嵐

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