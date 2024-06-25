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孔劉成為LV大使！全藍造型模糊但帥爆　8年演進照一次看

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▲LV孔劉。（圖／品牌提供）

▲LV宣布孔劉成為最新品牌大使。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

孔劉出席LOUIS VUITTON在巴黎舉辦的2025春夏男裝周，穿著白色外套的帥模樣讓粉絲們開心顧眼睛，隔沒幾天，LV宣布他成為品牌大使，雙方多年的友好情誼再上一層樓，釋出的照片畫面刻意模糊，但不減男神風範反而很有意境。

▲LV孔劉。（圖／品牌提供）

▲LV孔劉。（圖／品牌提供）

▲新釋出的孔劉形象照，很有意境。

LV與孔劉先前雖未正式合作，但關係友好至今已8年，孔劉一路帥，演進照片全部重現。2017年孔劉便在首爾參加LV舉辦的「Volez、Voguez、Voyagez」展覽，同年拍攝Tambour Horizon智能腕錶全球形象廣告，2019年參加路易威登首爾旗艦店開幕嘉賓，還有2018春夏、2020春夏巴黎男裝秀，近期則是出席2025春夏巴黎男裝秀，以白色外套搭配牛仔褲、Speedy包，顯得斯文有型。

▲LV孔劉。（圖／品牌提供）

▲2017年，孔劉參加韓國首爾「Volez、Voguez、Voyagez」展覽。

▲LV孔劉。（圖／品牌提供）

▲孔劉參加LV 2018春夏巴黎男裝秀。

▲LV孔劉。（圖／品牌提供）

▲2019年孔劉擔任參加LV首爾旗艦店開幕嘉賓。

▲LV孔劉。（圖／品牌提供）

▲孔劉參加LV 2020春夏巴黎男裝秀。

▲LV孔劉。（圖／品牌提供）

▲日前孔劉在巴黎參加LV 2025春夏男裝秀。

宣布升格品牌大使，帥照不能少，孔劉穿著藍色針織衫搭配牛仔褲，加上他招牌的微捲髮，愜意又自在的模樣相當迷人，未來必定會在更多LV的場合中見到他的身影，各位孔劉太太們可不要錯過了。

近期還有《繁花》女主角辛芷蕾成為Roger Vivier代言人、蕾哈娜（Rihanna）接棒莎莉賽隆代言DIOR J’adore香水，還有大票韓星被品牌包下，彼此拉抬幫襯，希望創造聲量與業績。

▲LV孔劉。（圖／品牌提供）

▲辛芷蕾成為Roger Vivier代言人。

►孔劉拎LV Speedy包超好看　劉以豪戴水手帽登《WWD》IG

► 蕾哈娜接棒莎莉賽隆引領J’adore新世代！13年前廣告仍被是「香水天花板」

關鍵字：

孔劉, LOUIS VUITTON, LV, 品牌大使

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