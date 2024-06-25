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金智媛挖空禮服露鎖骨太美！想喝珍奶吃芒果冰　周杰倫8月想在台辦演唱會

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金智媛。（圖／記者林敬旻攝）

▲金智媛出席DIOR活動，難得小露性感。（圖／記者林敬旻攝）

記者李薇／台北報導

DIOR台北新光三越Diamond Towers精品店終於在6月25日開幕，現場邀請許多藝人出席，包括：王淨、林奕嵐、陳庭妮、劉以豪等，品牌全球代言人周杰倫難得現身，更驚訝的是連最近因戲劇《淚之女王》爆紅的金智媛也登場，只見她身穿DIOR 2024秋季成衣系列的斜口挖肩黑色禮服，露出白皙鎖骨，透膚布料視覺展現出難得的性感，她表示，想來台灣吃珍珠奶茶與芒果冰，這兩個都很有名。

▲金智媛出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲金智媛出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲金智媛出席DIOR活動開心狂比愛心。（圖／記者林敬旻攝）

藝人金智媛25日出席DIOR開幕活動，憑藉《淚之女王》大火的她本來在7月21日即將在台灣舉辦粉絲見面會，這次提前到來暖身，身穿DIOR 2024秋季斜口挖胸黑色禮服，手拎黑色鉚釘LADY DIOR包包，腳上絲襪搭配魚口厚底高跟鞋，修身的設計展現出完美的好身材。

從即將來台的消息釋出，許多粉絲都到場支持，據說有超過1500名粉絲聚集，有人更是早上7點就已經抵達追星，人氣超高，金智媛在出場時，甚至不按照官方路線，直接近距離靠近粉絲，回應大眾的熱情，讓現場滿滿民眾感動歡呼，大約持續3分鐘才按照官方指示走上背板拍照、受訪，即使現場大雨依舊澆不息她的好心情，甜笑比愛心相當可愛，也感謝現場到來等待的粉絲，「現場大家好熱情，我覺得很幸福」。

▲周杰倫出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲周杰倫出席DIOR活動。（圖／記者林敬旻攝）

DIOR首位華人全球代言人周杰倫也現身會場，只見他身穿黑色西裝在頸間運用珍珠項鍊搭配出巧思，呼應近年男女裝不分性別的潮流時尚，他分享，自己很期待要去參觀這次新店面，進去會有一種熟悉感，就像是巴黎蒙田大道總店，有旋轉的樓梯、視覺的藤格紋店面設計也是標誌性的圖騰代表，自己也很想在台灣辦演唱會，8月已經空下來了，希望大巨蛋可以趕快給回覆。

關鍵字：

DIOR, Diamond Towers, 迪奧, 金智媛, 周杰倫, 精品, 時尚

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