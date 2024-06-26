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「報復心最強」星座Top 3 ！第一名內心超狠不計後果毀掉你

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▲星座,雙子座,天秤座,水瓶座,占卜,愛情。（圖／tvn_drama IG）

▲報復心最強星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

當自己受到不公平對待時，心中難免會出現裂痕，有些人的報復心更悄悄萌芽，堪稱有仇必報的類型，一點委屈都不可能獨自吞下，千萬別低估這些人的殺傷力，手段高到你難以招架！以下公開「報復心最強」星座Top 3 ，根本惹不得。

Top 3 天蠍座

天蠍座喜歡在遠處觀察別人，同時維持著自己的保護色不讓人靠近，拿捏「分寸感」是天蠍很擅長的事情，若想要靠近他們，務必要按照他們的規則來，天蠍喜歡把前提先告知對方，接下來就看你怎麼接招，一旦得罪天蠍，他們不惜賠上一切也要讓對方知道嚴重性，而且他們擅長記仇，就沒有船過水無痕這一說。

Top 2 雙魚座

雙魚座屬於外表看似溫柔沒有殺傷力，但是心裡早就想到了最壞地步，並且將報復心藏在心裡不讓人發現，通常會讓雙魚引爆的點在於區別對待，他們非常講求公平、一視同仁，一旦自己的利益受損，雙魚會一步步慢慢展開復仇計劃，不是那種突然爆發的類型，所有的情緒都是累積已久，或許等到報復那天才知道雙魚究竟忍了多久，變臉之快讓人措手不及。

Top 1 獅子座

獅子座有強烈的自尊心和驕傲感，如果感到受到侮辱或傷害，他們可能會想方設法以報復的方式恢復自己的尊嚴和地位，相當於昭告天下自己不是好惹的，就算不是直接報復，也會以間接手段行事，反正他們無論如何都要出了這口氣。尤其是獅子受不了被人指點，寧可把關係攤牌說清楚，也不要裝作沒事發生，而且爆發的當下是完全不顧後果的，非常可怕。

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關鍵字：

星座, 天蠍座, 雙魚座, 獅子座, 運勢

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