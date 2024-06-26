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10款專櫃＆開架必收潤色護唇膏！YSL粉圓管不挑膚、香緹卡絕美玫瑰外殼

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文／美人圈

想要營造那種又純又欲的偽素顏感，妝感一定不能太重！除了眼妝要弱化之外，唇膏也推薦用「潤色護唇」取代，不僅滋潤度高、不怕乾唇，清透的顯色度也不會有很重的妝感，更加適合淡妝、偽素顏！這次帶來10款2024專櫃、開架必收「潤色護唇」推薦，質地輕盈不黏膩、打造原生粉嫩感，快一起往下看吧！

偽素顏「潤色護唇」推薦

YSL 情挑誘光潤唇膏 粉圓管

YSL全新推出品牌首款潤唇膏！金屬奢華玫瑰粉銀管身，腰封鑲嵌粉色YSL CASSANDRE LOGO，奢華精品質感，加上讓人一眼定情的透亮水嫩光唇，從包裝到質地都是超乎想像的惹人愛！全新粉圓管情挑誘光潤唇膏加入85%保養精萃百香果精油及乳油木果油、荷荷巴油，深度保濕長效潤澤雙唇，超高比例的奢養成分讓潤唇膏質地如奶油般滑順，使雙唇豐盈、Q彈顯嫩太欠親！

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲YSL 情挑誘光潤唇膏，NT$1,580。（圖／BEAUTY美人圈，下同）

YSL粉圓管情挑誘光潤唇膏首波推出6款水嫩低飽和色選、不挑膚不螢光，同時以革命性誘光修色科技，根據雙唇酸鹼值變換最適合的色澤，讓美唇宛如天生，突破潤唇膏限制，每款都是百搭色選。其中編輯最推薦#5B透感赤茶，是一款荔枝紅茶色，一抹更顯紅潤、嬌嫩顯白；#7B裸調冰茶則是款低飽和冰咖色，若有似無的奶咖色調自帶靜奢高級氛圍；另外還有一款自然透明色#1B粉透冰晶，男女適用、隨雙唇酸鹼值自然變色，妝前打底也超推薦！

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

全新粉圓管主打色3B裸色薔薇於6月18日在官網獨家首發，6月20日LINE GIFT獨家全系列搶先開賣，7月1日全台專櫃、官網單筆任選2款唇彩、含1款新品（情挑系列水唇膏、潤唇膏或七夕限量商品）+1款指定明星唇膏，即可自選慾望巴黎淺紫化妝包或金色訂製隨身鏡（贈品數量有限，贈完為止）！

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜漾護唇油

嬌蘭推出全新美唇油！配方結合科西嘉蜂蜜、蜂膠與蜂王乳等三種來自蜂巢的珍貴天然成分，幫助撫平雙唇紋路、保濕豐盈的同時，質地還是比較輕盈的，輕輕一抹即可為雙唇潤色，像是為唇瓣撫上糖果光澤蠟，將膚色襯托的溫柔又迷人，素顏單擦超適合！

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜漾護唇油，NT$1,450。（圖／嬌蘭）

LA MER 海洋拉娜 修護唇萃

海洋拉娜修護唇萃也在夏季前夕推出新色！採用Miracle Broth™成分，主打在潤澤唇部的同時幫助修護、抗老，輕盈卻豐潤的質地像是絲綢般奢華，一抹溫柔包覆唇瓣，舒緩乾燥不適，另加入萊姆茶萃取，以優越的抗氧化功效，保護肌膚不受刺激傷害，推出全新亞洲色選，相當襯膚色！

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲LA MER 海洋拉娜 修護唇萃，NT$3,900。（圖／LA MER）

DIOR 迪奧豐漾俏唇蜜

DIOR豐漾俏唇蜜是一款保養修護型唇蜜，透明管身浮雕著立體的DIOR LOGO，相當精緻。全新升級的90%保養精萃注入，含玻尿酸豐唇微珠及櫻桃油精華，一抹立即柔嫩唇部、撫平細紋，為雙唇強化保濕，能完美平衡色澤與修護潤唇的功效，養護美唇同時綻放飽滿色澤。還有淡淡薄荷香氣，使雙唇綻放閃耀光澤。

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲迪奧豐漾俏唇蜜，NT$1,380。（圖／DIOR）

Chantecaille 香緹卡 五月玫瑰潤唇膏

香緹卡以珍稀五月玫瑰為主成分，將潤唇膏換上五月玫瑰外殼，增加浪漫氛圍感。唇膏具有深層潤澤效果，且呈淡淡的粉紅色澤，單擦當作日常養護或是作為打底疊擦都相當推薦，持久且潤澤，輕盈的質地讓雙唇展現自然的粉嫩光澤，一擦就顯嫩！

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Chantecaille 香緹卡 五月玫瑰潤唇膏，NT$1,950。（圖／Chantecaille）

su:m37 甦秘 花漾純萃亮采潤唇膏

su:m37花漾純萃亮采潤唇膏是一款100%純素配方的潤唇膏，親膚且柔滑的質地，一抹上就像是塗護唇膏般融化、輕柔包覆雙唇，不僅潤澤唇瓣，還煥發自然的水嫩光及色澤，像是花瓣般暈染雙唇。

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲su:m37 甦秘 花漾純萃亮采潤唇膏，NT$980。（圖／su:m37）

BOBBI BROWN 晶鑽桂馥修護潤唇精華

BOBBI BROWN熱賣的晶鑽潤唇精華堪稱「唇紋熨斗」，這次再推全新10美色！潤唇精華上妝兼具保養，添加頂級奢養植萃冷壓乳果油及豐盈澎彈複合物，1秒瞬效修護乾燥雙唇，滋潤卻不黏膩，讓雙唇水潤飽滿、撫平唇紋，打造最美水光玻璃唇，還原初生嬰兒般粉嫩Q美唇！

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲BOBBI BROWN 晶鑽桂馥修護潤唇精華，NT$1,400。（圖／IG@bobbibrownkorea）

FreshO2 七周年感應換色潤唇棒 台灣限定香味

FreshO2七周年限定，將熱賣感應換色潤唇棒推出台灣限定香味了！全素食版本，成分添加六胜肽、神經醯胺、維他命E、西印度櫻桃萃取及天然植物油萃取等多種嫩唇配方，同時為唇部進行補水、鎖水、保水，搭配台灣限定的西瓜與芒果口味，隨著唇部pH值變色，水嫩多汁、自然還原媽生粉嫩感。

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲FreshO2 感應換色潤唇棒，NT$349。（圖／FreshO2）

Visee 璀璨寶石潤唇膏

Visee寶石潤唇膏含有非常漂亮的珠光粒子，具有通透的色彩和優雅光澤，一抹雙唇豐盈、擁有自然紅潤感，高保水植物油和防止唇部水分蒸發的油劑，幫助唇瓣肌膚充分保濕滋潤，卻不黏膩，質地輕盈柔滑，一抹擁有完美水嫩唇。

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Visee 璀璨寶石潤唇膏，NT$360。（圖／Visee）

4U2 朝露水光潤唇膏

開架品牌4U2全新水光潤唇膏一口氣推出10色！擁有維生素 E、荷荷芭籽油、蘆薈萃取和玻尿酸等保濕成分，能迅速滋養雙唇，水潤中又帶點柔光色澤，薄薄塗抹後就非常有滋潤感，搭配粉嫩自然的色選，一抹讓雙唇飽滿又彈潤！

▲潤色護唇膏 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲4U2 朝露水光潤唇膏，NT$360。（圖／4U2）

延伸閱讀

編輯推薦｜7款水嫩光唇膏試色：YSL粉銀管、ARMANI裸粉唇釉美哭，這款太減齡顯嫩

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 偽素顏, 潤色護唇膏, YSL, su:m37, FreshO2, Visee, LA MER

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