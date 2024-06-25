Marc Jacobs招牌通勤包出新色！「小包袱」超萌、迷你圓筒萬元有找

記者鮑璿安／台北報導

美國品牌Marc Jacobs旗下包款深受大眾喜愛，最近發表的2024早秋系列形象照中，請到美國歌手、演員Sabrina Carpenter莎賓娜卡本特以鮮明造型演繹全新配件，當中全新的The Sack Bag包袱包、The Duffle 圓筒包，以大容量和嶄新配色登場。

▲Sabrina Carpenter穿著亮眼的桃紅色Monogram高領連身衣手拿The Sack Back，散發標誌性的美式風格 。（圖／品牌提供）



由攝影師Carin Backoff掌鏡的形象照中，Sabrina Carpenter穿著亮眼的桃紅色Monogram高領連身衣，散發標誌性的美式風格，青春俏麗的氣息迎面而來，而主角則是她手中時髦的The Sack Bag包袱包。首次亮相於2022 秋季Runway系列上的The Sack Back，可說是近年來出鏡率很高的款式，使用輕盈的壓紋皮革印壓上大大的「THE SACK BAG」，內層有可移動拿取使用的拉鍊小包，非常適合通勤族入手，不論是迷你尺寸或是XL大型尺寸都成為目光焦點，2024早秋系列獻上明亮的配色以及適合日常上班所揹的中型尺寸。





▲The Duffle 圓筒包 。（圖／品牌提供）







▲Marc Jacobs 極致黑皮革The Duffle 袖珍圓筒包 NTD 7,290 。（圖／品牌提供）

早秋另一大重點則是The Duffle 圓筒包，使用柔軟的壓紋牛皮製成，皮革上細緻壓上「THE DUFFLE」，附有可拆卸揹帶讓佩戴上有更多變化，可肩揹或手提，本季推出淡雅的丁香紫、亮眼的青草綠、討喜的桃紅為穿搭增添繽紛元素；袖珍尺寸的The Duffle 圓筒包可以掛在包上作為吸睛配飾，換上長揹帶秒變成超迷你隨身包，裝可愛同時也兼具實用功能。

同場加映





▲細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識 。（圖／品牌提供）





▲劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告。（圖／品牌提供）

此外，2024春夏時節TOD’S Di Bag也有顯著變革，以全新的翻蓋包款式亮相，細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識，呈現品牌工藝之美，點綴立體感橢圓形標識和T形刺繡。 包款翻蓋和磁力扣包口開合，並配有可調式可拆卸肩帶，可輕鬆走入日常。品牌代言人劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告，身穿皮衣夾克、襯衫詮釋出都會女子時髦造型，而溫柔的奶油白包款自然流露出Quiet Luxury 風格，勢必成為雋永款式。除了翻蓋款式以外，也提供拉鏈開袋的迷你尺寸，一抹清新的淺藍色點綴，彷佛立刻就能夠投入夏日懷抱。