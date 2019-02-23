Supreme超狂推出聯名爵士鼓！春夏新品囂張自稱「紐約之王」

編輯／Duke 圖／翻攝自Supreme官網

在不久前，Supreme正式公開了2019春夏的型錄，其中，Supreme推出一件「King of New York」的T-Shirt，立刻成為話題，彷彿在訴說，自己就是紐約之王，也同時向電影《King of New York》致敬。

而Supreme這次推出的商品，不論是服飾或配件都很有話題，下面就來介紹這季必收的5樣商品吧！

1. 爵士鼓

這是與Pearl聯名的爵士鼓，運用鮮明的紅色，並印上招牌Supreme字樣。

2.《 King of New York》 T-Shirt

1990年的紐約黑幫電影，由克里斯多福華肯（Christopher Walken）主演，並將人物印在T-Shirt上。

3. 惡靈戰警皮衣

這件是以漫威（Marvel）旗下的英雄「惡靈戰警」為靈感製作，特色是穿著皮衣、全身著火，並且身上背著鍊條，帶給人叛逆的感覺。

4.Gore-Tex斗篷

這是一件胸口有大反光標誌的斗篷，並運用Gore-Tex材質，使衣服具有良好的機能性。

5.賽車大賽外套

滿版的賽車外套，並在計分板上印上了Supreme字樣，材質為純棉，這件外套的設計相當寫實，相信一定會是爆賣款。

而Supreme2019春夏將於2／21在紐約、倫敦、巴黎發售，日本為2／23，有興趣的朋友，薪水先別急著花，才能順利跟到這波哦！

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