Supreme超狂推出聯名爵士鼓！春夏新品囂張自稱「紐約之王」

在不久前,Supreme正式公開了2019春夏的型錄,其中,Supreme推出一件「King of New York」的T-Shirt,立刻成為話題,彷彿在訴說,自己就是紐約之王,也同時向電影《King of New York》致敬。

而Supreme這次推出的商品,不論是服飾或配件都很有話題,下面就來介紹這季必收的5樣商品吧!

1. 爵士鼓

這是與Pearl聯名的爵士鼓,運用鮮明的紅色,並印上招牌Supreme字樣。

2.《 King of New York》 T-Shirt

1990年的紐約黑幫電影,由克里斯多福華肯(Christopher Walken)主演,並將人物印在T-Shirt上。

3. 惡靈戰警皮衣

這件是以漫威(Marvel)旗下的英雄「惡靈戰警」為靈感製作,特色是穿著皮衣、全身著火,並且身上背著鍊條,帶給人叛逆的感覺。

4.Gore-Tex斗篷

這是一件胸口有大反光標誌的斗篷,並運用Gore-Tex材質,使衣服具有良好的機能性。

5.賽車大賽外套

滿版的賽車外套,並在計分板上印上了Supreme字樣,材質為純棉,這件外套的設計相當寫實,相信一定會是爆賣款。

而Supreme2019春夏將於2/21在紐約、倫敦、巴黎發售,日本為2/23,有興趣的朋友,薪水先別急著花,才能順利跟到這波哦!

