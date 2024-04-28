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對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

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▲▼ 對待感情最專一的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝自IG@tvn_drama

談感情時，除了雙方相處起來是否合適、開心，對方是否專情、對待感情是否忠誠，也是大多數人很在意的一點。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公布對待感情最專一的星座排行榜，尤其Top 1不輕易付出真心，但一旦認定了就會非常專情且寵愛對方。

▲▼ 對待感情最專一的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：巨蟹座

巨蟹座在感情中很溫柔體貼、善解人意，總是希望能與愛人相守一生，或是能和另一半相處得像家人一般，相濡以沫、長相廝守。巨蟹談起戀愛來，長情是基本的，他們喜歡能夠互相陪伴的安全感，所以一段感情能走得長久對巨蟹來說很重要。

▲▼ 對待感情最專一的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：天蠍座

天蠍座對於自己愛上的人，會掏心掏肺的付出，因為他們對感情很執著，一旦陷入戀情就無法自拔，但有些狀況也會讓天蠍突然醒過來，像是如果另一半對天蠍很差，他們對辜負自己的人是有忍耐額度的，超過忍耐限度就會爆發。但如果是像在驢子前面吊紅蘿蔔，時不時給他們一點甜頭、誘惑一下，他們就會死心塌地，專情到天荒地老。

▲▼ 對待感情最專一的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：摩羯座

摩羯座不是會輕易付出真心的人，但若是付出了就是一件很嚴肅慎重的事，他們會很認真對待，而且隨著時間越久，摩羯就會愛得越深，一旦認定了就會很寵愛對方。只要你很珍惜摩羯座，他們就會對你念念不忘，而且會把照顧你當作自己的責任，是非常長情的星座。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 感情, 愛情, 兩性, 戀愛, 專情, 專一, 摩羯, 天蠍, 巨蟹

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