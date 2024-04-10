「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

有些男生婚前對另一半呵護備至、百依百順，但婚後像變了一個人，太太的話都當耳邊風；也有些男生秉持著「聽某嘴，大富貴」的精神，很尊重另一半的意見，甚至對老婆言聽計從，大小事讓老婆管。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開12星座中最聽老婆話的3大星座男，尤其冠軍寵妻無限，如果太太願意管事，他們很樂意當個依賴太太的人。

Top 3：金牛座



金牛男對於婚姻的想法比較執著，他們若是不夠愛對方，就不會把她娶進門，對金牛男來說，太太就是後半生唯一相伴的人，因此尊重、妥協在婚姻中也是必不可少的。雖然金牛座有固執的一面，在原則問題上通常不會讓步，但若是日常生活小事，金牛男也沒有大家想像中的愛計較，另一半提出的意見，尤其是為了自己、為了家庭的，他們都會願意認真傾聽並配合或讓步。

Top 2：射手座



對射手男來說，一段真摯的感情是要基於互相尊重和信任上，所以他們會很尊重另一半的想法、作法，即便和自己的不同，也因此射手男在婚姻中是很大氣、很包容的人。而且他們不太講究大男人主義那一套，家裡的事誰想管就讓誰管，只要兩個人相處起來舒適和諧就好了，他們也不覺得聽老婆話、「怕老婆」會是沒面子的事，畢竟自己幸福與否、婚姻生活如何，自己最清楚，也不是別人三言兩語就能影響的。

Top 1：巨蟹座



巨蟹座本來是就很重視家庭的星座，而巨蟹男更是出了名的寵老婆，畢竟能給他們帶來安全感的女人，絕對是巨蟹男一輩子都不想放手的人，如果另一半想要天上的星星，他們就算是赴湯蹈火也都會想盡辦法拿下，盡全力滿足對方。巨蟹男一進入婚姻就會很疼愛老婆，寵老婆無極限，當然也會尊重對方想法，而且巨蟹男的性格相對來說比較柔軟，如果太太願意管事，巨蟹男也很樂意把指揮權讓出，什麼都不管地去依賴對方。