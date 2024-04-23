fb ig video ETtoday search mobile

看起來強勢其實內心脆弱的3大星座！Top 1害怕受傷　隱藏真實情感

>

▲▼ 看起來強勢其實膽小的星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人因為外表氣質和行為舉止，總給人一種強勢甚至兇狠的感覺，但實際上他們的內心卻很脆弱，甚至有膽小的時候。像是以下3個星座就是標準的「看起來強勢，其實內心脆弱」的代表，即使他們常表現出強大、自信的姿態，但其實他們也很需要別人的鼓勵和肯定。

▲▼ 看起來強勢其實膽小的星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：牡羊座

天性熱情活潑的牡羊座，有著強而有力的行動力，做事很積極且勇往直前，一旦確定目標就會全力以赴，有大刀闊斧的魄力。而且個性坦率的他們，討厭受拘束，喜歡直來直往，有時就會有急躁、好強的傾向，而顯得較為強勢。

但其實牡羊在某些情況下容易變得膽怯，他們其實某方面屬於悲觀主義者，有時候會因太在意別人的看法而容易鑽牛角尖，導致在面對未知的挑戰或困難時，會變得猶豫不決。也因此牡羊很容易受到壓力和焦慮的困擾，有時甚至會因害怕失敗而選擇逃避。

▲▼ 看起來強勢其實膽小的星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：獅子座

天生具有王者氣質的獅子座，擁有強大的領導能力，喜歡成為眾人的焦點，也喜歡掌握權威，熱衷於受到別人的依靠，總是追求成功和領導地位，因此常給人一種強勢和威猛的印象。

在他們充滿自信的外表下，其實很需要被讚揚和肯定，當面對壓力和挑戰時，過強的自尊心有時反而成為他們內心變得脆弱的原因，害怕承受任何可能損害自尊的風險，如果遭遇批評或否定，很容易感到受傷或受到打擊，所以獅子其實很需要被關心和不斷地得到肯定，才能擁有內心的平衡和安定。

▲▼ 看起來強勢其實膽小的星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：天蠍座

天蠍座的人往往有一種神秘而強大的氛圍，他們擁有敏銳的洞察力和直覺能力，常能洞悉他人的內心，愛恨分明加上強烈的個性，對決定的事有著很強的執行力，有謀略且不畏挫折、堅持到底，給人自信又強勢的印象，有時甚至讓人不敢輕易接近。

但他們在情感上卻是很脆弱和膽小的，天蠍對保護自己特別敏感，尤其在情感上更保持著極高的防衛態度，害怕受到傷害或背叛，所以在面對感情時會格外謹慎，甚至有的天蠍會選擇隱藏自己的真實情感，以免被他人看穿並傷害自己，他們需要極大的安全感和信任，才能展現真正的自己。

►最讓人看不透的4大星座！Top 1性格善變像個謎　行事不按牌理出牌

►「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管

►找對象常被說眼光高、很挑？超夯心測秒看你的「挑剔指數」

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 強勢, 脆弱, 膽小, 天蠍, 獅子, 牡羊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

最讓人看不透的4大星座！Top 1性格善變像個謎　行事不按牌理出牌

最讓人看不透的4大星座！Top 1性格善變像個謎　行事不按牌理出牌

盤點常見的「5個洗臉錯誤」　清潔不成還把肌膚變好差！

盤點常見的「5個洗臉錯誤」　清潔不成還把肌膚變好差！

看起來強勢其實內心脆弱的3大星座！Top 1害怕受傷　隱藏真實情感

看起來強勢其實內心脆弱的3大星座！Top 1害怕受傷　隱藏真實情感

雨天衣服曬不乾？加強「空氣流動」是關鍵、電風扇超加分！ 面試被問期望待遇怎麼回答？　專家提出3種方式幫自己加薪 孫藝真麻花辮配吊帶褲宛如大學生　42歲素顏樣超逆齡 《不夠善良的我們》看夫妻相處　冷暴力、忽視需求讓兩人漸行漸遠 安格斯12星座一周運勢4／22-4／28　金牛能驚人脫單、天秤先遠離人群 朴寶劍來台西裝造型帥翻狂送愛心！包上掛「台灣限定小物」超寵粉 5大時髦小眾泳裝品牌推薦！台牌HÁI適合亞洲女性、泰國百褶裙超顯瘦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面