看起來強勢其實內心脆弱的3大星座！Top 1害怕受傷　隱藏真實情感

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人因為外表氣質和行為舉止，總給人一種強勢甚至兇狠的感覺，但實際上他們的內心卻很脆弱，甚至有膽小的時候。像是以下3個星座就是標準的「看起來強勢，其實內心脆弱」的代表，即使他們常表現出強大、自信的姿態，但其實他們也很需要別人的鼓勵和肯定。

Top 3：牡羊座



天性熱情活潑的牡羊座，有著強而有力的行動力，做事很積極且勇往直前，一旦確定目標就會全力以赴，有大刀闊斧的魄力。而且個性坦率的他們，討厭受拘束，喜歡直來直往，有時就會有急躁、好強的傾向，而顯得較為強勢。

但其實牡羊在某些情況下容易變得膽怯，他們其實某方面屬於悲觀主義者，有時候會因太在意別人的看法而容易鑽牛角尖，導致在面對未知的挑戰或困難時，會變得猶豫不決。也因此牡羊很容易受到壓力和焦慮的困擾，有時甚至會因害怕失敗而選擇逃避。

Top 2：獅子座



天生具有王者氣質的獅子座，擁有強大的領導能力，喜歡成為眾人的焦點，也喜歡掌握權威，熱衷於受到別人的依靠，總是追求成功和領導地位，因此常給人一種強勢和威猛的印象。

在他們充滿自信的外表下，其實很需要被讚揚和肯定，當面對壓力和挑戰時，過強的自尊心有時反而成為他們內心變得脆弱的原因，害怕承受任何可能損害自尊的風險，如果遭遇批評或否定，很容易感到受傷或受到打擊，所以獅子其實很需要被關心和不斷地得到肯定，才能擁有內心的平衡和安定。

Top 1：天蠍座



天蠍座的人往往有一種神秘而強大的氛圍，他們擁有敏銳的洞察力和直覺能力，常能洞悉他人的內心，愛恨分明加上強烈的個性，對決定的事有著很強的執行力，有謀略且不畏挫折、堅持到底，給人自信又強勢的印象，有時甚至讓人不敢輕易接近。

但他們在情感上卻是很脆弱和膽小的，天蠍對保護自己特別敏感，尤其在情感上更保持著極高的防衛態度，害怕受到傷害或背叛，所以在面對感情時會格外謹慎，甚至有的天蠍會選擇隱藏自己的真實情感，以免被他人看穿並傷害自己，他們需要極大的安全感和信任，才能展現真正的自己。