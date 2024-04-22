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最讓人看不透的4大星座！Top 1性格善變像個謎　行事不按牌理出牌

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▲▼ 最讓人看不透的4大星座 。（圖／翻攝IG）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

「知人知面不知心」這句諺語大家應該都聽過，有些人你以為很了解他，實際上你認識的可能只是對方的其中一個面向，有些人甚至交情再好、認識再久，也依舊讓人覺得捉摸不透。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開12星座裡最讓人看不透的4大星座，他們有的城府比較深，也有的是本身性格比較善變，擁有很多面向。

▲▼ 最讓人看不透的4大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 4：雙子座

雙子座為本來就有很多面、善變的特質，不會總是以同一種樣貌、行為方式展現給人，因此讓人覺得很看不透他們，而且雙子很擅於隱藏自己，跟他們相處時，千萬不要小看了他們！但也因此雙子座總給人很有趣的印象，感覺生活無聊的人很容易被雙子吸引。

▲▼ 最讓人看不透的4大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 3：摩羯座

摩羯座在大家的印象中就是很嚴謹踏實的人，很多人就是被摩羯被看似老實木訥、一副淡然的樣子所騙，一不小心就落入他們設好的圈套中。想要進入他們的內心是很難的，你很難抓到他們真正在乎的是什麼，不是誰都能懂他們、看透他們的。

▲▼ 最讓人看不透的4大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 2：天蠍座

平時就給人充滿神秘感的天蠍座，雖然神秘色彩讓他們具有魅力，但同時也讓人看不透。他們平時不太把感情流露出來，加上洞悉能力強、有頭腦有謀略，城府之深堪稱神人境界，不僅行蹤令人難以捉摸，他們的心思也如同大海一樣深，你看似走進了天蠍卻走不出他們的套路，凡人別想猜透他們。

▲▼ 最讓人看不透的4大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 1：水瓶座

水瓶座的性格很難下定論，因為他們就像水流一樣很善變，有時候很活潑風趣，有時卻又很抑鬱冷漠，所以當你以為自己已經很了解水瓶的時候，他們可能又會展現出一個完全陌生的狀態，讓你越想了解就越是無法看透，越看越覺得他們是個謎，任何人都無法窺探絲毫，而他們行事也從不按牌理出牌，因此就連「猜心」最厲害的天蠍都猜不出水瓶的心思。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 看不透, 難猜, 水瓶, 天蠍, 摩羯, 雙子

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