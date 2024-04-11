fb ig video ETtoday search mobile

放不下舊情人？超準心測一問題看出你「分手後的冷血指數」

>

▲▼ 超準心測！分手後的冷血指數。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人對於分手後對待舊情人的態度、做法都不同，有些人不排斥舊情重燃，會與曾經的戀人保持友好關係；也有些人分手後很淡然，面對曾經的舊情人也冷到像是陌生人，而你清楚自己是屬於哪一種嗎？以下這個心理測驗能透過你的第一直覺反應，快速測出你分手後的「冷血指數」高低，幫你更了解自己的感情觀。

Q：你的女生朋友最近戀情告吹，你覺得原因是？

1.與未來婆婆個性不合，未來前途堪慮

2.對方是很會狡辯的痞子，無法信任

3.大家工作都很忙，久了就疏遠、沒feel了

4.對方是萬人迷，再一起太痛苦


＊分割線下為選項解析＊

＊分割線下為選項解析＊

＊分割線下為選項解析＊

1.與未來婆婆個性不合，未來前途堪慮：冷血指數50%

選擇1的人與分手的舊情人容易藕斷絲連，不排斥有機會重燃舊情。因為你的個性隨和，很相信緣份，會覺得當初雖然，但你們之間的問題並不大，只是形勢使然，讓你們走到分手的地步。

如果最開始對方給你的感覺是對的，那麼即使已經分手，將來若有機會，你也依然會願意再給彼此一次機會，重新來過。所以面對舊情人，你不僅不會排斥，還會繼續與對方保持聯絡。

▲▼ 超準心測！分手後的冷血指數。（圖／翻攝ＩＧ）

2.對方是很會狡辯的痞子，無法信任：冷血指數80%

選擇這個選項的你，分手後會努力生活，反而會是對方忘不了你。這類型的人可以說很勵志，不論遭遇到多大的挫折，你都會積極地讓自己過得更好，在感情上也是，因此，跟你們分手的舊情人都會有點後悔。

尤其是你自信的態度，會讓你顯得更耀眼，會讓對方感覺你已經不是當年的你了，比如過去覺得你很黏人、很煩，但現在回想起來會覺得你其實很專情、很體貼，覺得是自己當然沒發現你的優點才導致雙方分手，反而會反省起自己。所以，你們是可以在分手後，反攻到對方的類型。

▲▼ 超準心測！分手後的冷血指數。（圖／翻攝ＩＧ）

3.大家工作都很忙，久了就疏遠、沒feel了：冷血指數20%

這類型人是典型的愛多深恨就多深，但越恨又越放不下。你的個性驕傲剛強，又愛憎分明，只願意和真的喜歡的人談戀愛，所以戀愛中的你總是付出滿腔真心。但當初在感情裡你有多愛對方，分手後也就有多恨對方，除非是你先不愛了，不然就算分手很久，也無法讓你的恨意消散。

但你的驕傲也不允許你輕易認輸、低頭，所以你會用恨意來提醒自己，不要再為不值得的人繼續留戀，好好照顧自己才最重要，但無形中也讓你更放不下。

4.對方是萬人迷，再一起太痛苦：冷血指數120%

選擇4的人，分手後對待舊情人超淡然，因為你們本身性格就比較理性、思維清楚，對於已逝去的舊戀情可以忘得很快，能不傷神地淡然放下，就算分手後不小心碰到面，也會把對方視為陌生人。

如果彼此還能當朋友，那也是因為你打從心理瞧不起對方，或是等著看笑話，才會被動式的繼續當「朋友」。所以對你的前任來說，真的不要期待還有機會能跟你復合，那是萬萬不可能的。 

關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 愛情, 戀愛, 分手, 舊情人, 態度, 冷血

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

心竟然怕鹹？營養師曝「各大器官怕什麼」　教你這樣吃最健康

心竟然怕鹹？營養師曝「各大器官怕什麼」　教你這樣吃最健康

「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管

「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管

李蒨蓉曝夫妻相處之道　「十點鐘原則」讓兩人感情急升溫

李蒨蓉曝夫妻相處之道　「十點鐘原則」讓兩人感情急升溫

吃堅果降膽固醇？營養師：吃對才有效！　3大原則快記好 《淚之女王》金智媛「百貨女王妝」畫法公開　超美唇色被神出同款 放不下舊情人？超準心測一問題看出你「分手後的冷血指數」 范少勳、姚淳耀組英倫風男團　巫建和曝地震當下秒換裝「只為一件事」 雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快 櫻花妹都在用「妝前乳上妝法」！取代底妝打造真正零粉感 錶展直擊／勞力士櫥窗擠爆　黑灰雙色字圈GMT錶38萬開搶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面