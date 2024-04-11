放不下舊情人？超準心測一問題看出你「分手後的冷血指數」

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人對於分手後對待舊情人的態度、做法都不同，有些人不排斥舊情重燃，會與曾經的戀人保持友好關係；也有些人分手後很淡然，面對曾經的舊情人也冷到像是陌生人，而你清楚自己是屬於哪一種嗎？以下這個心理測驗能透過你的第一直覺反應，快速測出你分手後的「冷血指數」高低，幫你更了解自己的感情觀。

Q：你的女生朋友最近戀情告吹，你覺得原因是？



1.與未來婆婆個性不合，未來前途堪慮



2.對方是很會狡辯的痞子，無法信任



3.大家工作都很忙，久了就疏遠、沒feel了



4.對方是萬人迷，再一起太痛苦



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1.與未來婆婆個性不合，未來前途堪慮：冷血指數50%



選擇1的人與分手的舊情人容易藕斷絲連，不排斥有機會重燃舊情。因為你的個性隨和，很相信緣份，會覺得當初雖然，但你們之間的問題並不大，只是形勢使然，讓你們走到分手的地步。

如果最開始對方給你的感覺是對的，那麼即使已經分手，將來若有機會，你也依然會願意再給彼此一次機會，重新來過。所以面對舊情人，你不僅不會排斥，還會繼續與對方保持聯絡。

2.對方是很會狡辯的痞子，無法信任：冷血指數80%



選擇這個選項的你，分手後會努力生活，反而會是對方忘不了你。這類型的人可以說很勵志，不論遭遇到多大的挫折，你都會積極地讓自己過得更好，在感情上也是，因此，跟你們分手的舊情人都會有點後悔。

尤其是你自信的態度，會讓你顯得更耀眼，會讓對方感覺你已經不是當年的你了，比如過去覺得你很黏人、很煩，但現在回想起來會覺得你其實很專情、很體貼，覺得是自己當然沒發現你的優點才導致雙方分手，反而會反省起自己。所以，你們是可以在分手後，反攻到對方的類型。

3.大家工作都很忙，久了就疏遠、沒feel了：冷血指數20%



這類型人是典型的愛多深恨就多深，但越恨又越放不下。你的個性驕傲剛強，又愛憎分明，只願意和真的喜歡的人談戀愛，所以戀愛中的你總是付出滿腔真心。但當初在感情裡你有多愛對方，分手後也就有多恨對方，除非是你先不愛了，不然就算分手很久，也無法讓你的恨意消散。

但你的驕傲也不允許你輕易認輸、低頭，所以你會用恨意來提醒自己，不要再為不值得的人繼續留戀，好好照顧自己才最重要，但無形中也讓你更放不下。

4.對方是萬人迷，再一起太痛苦：冷血指數120%



選擇4的人，分手後對待舊情人超淡然，因為你們本身性格就比較理性、思維清楚，對於已逝去的舊戀情可以忘得很快，能不傷神地淡然放下，就算分手後不小心碰到面，也會把對方視為陌生人。

如果彼此還能當朋友，那也是因為你打從心理瞧不起對方，或是等著看笑話，才會被動式的繼續當「朋友」。所以對你的前任來說，真的不要期待還有機會能跟你復合，那是萬萬不可能的。