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找對象常被說眼光高、很挑？超夯心測秒看你的「挑剔指數」

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▲▼ 心理測驗「愛挑對象指數」。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人對於另一半都有自己心目中的擇偶條件，有些人很重視外表，也有些人在意對方才華或是孝順、善良等內在性格，你是否也覺得自己沒有很挑卻常被別人說眼光高？以下這個心理測驗能透過你的第一直覺反應，快速測出你的「挑剔指數」，看看你在別人眼中是否是個愛挑對象的人。

Q：朋友與另一半感情穩定，準備去見對方長輩，直覺長輩是怎麼樣的人？

1.很務實或是感覺很勢利的人

2.是女強人，掌控型媽媽

3.美式作風，相處起來像朋友

4.慈祥和藹的爸爸


＊分割下為選項解析＊

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▲▼ 心理測驗「愛挑對象指數」。（圖／翻攝ＩＧ）

1.很務實或是感覺很勢利的人：挑剔指數10%

選擇這選項的人，認為談感情首重感覺與緣分，不該設限太多，所以在擇偶條件上可說是很不挑。因為感覺和緣分對你們來說是最重要的，不太挑選對象，導致如果遇到了覺得「命中注定」的緣分，不論對方狀況好壞都不會輕易拒絕，建議要踏入一段關係前還是要小心一點。

2.是女強人，掌控型媽媽：挑剔指數100%

選擇2的你本身眼光就比較高，因為很懂得愛自己，很會為自己著想，很清楚自己喜歡什麼、不喜歡什麼。所以一開始還是要先要求，了解清楚對方有沒有符合你的條件，以免事後後悔。

▲▼ 心理測驗「愛挑對象指數」。（圖／翻攝ＩＧ）

3.美式作風的人，相處起來像朋友：挑剔指數40%

選擇這選項的你，其實本身並不算挑剔，但因為曾經有不好的經驗，所以屬於「曾經被蛇咬，之後會避開草繩」的類型，但也只是會避開「那一條」，對於其他類型的對象還是會懷抱希望，所以建議還是要多留意一點。

4.慈祥和藹的爸爸：挑剔指數70%

這類型人，因為非常害怕再度在感情裡受到傷害，所以你不僅在挑對象時會比較挑，在一起後對於另一半也會開始變得嚴格，甚至有點過分嚴格的狀況出現，小心會影響到兩人的相處和感情。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 愛情, 戀愛, 挑對象, 眼光高, 挑剔

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