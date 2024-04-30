高圓圓搭機被捕捉超凍齡狀態！與蔡卓妍背「迷你可頌包」飛紐約

記者鮑璿安／綜合報導

身為「老錢風」的始祖，美國品牌Ralph Lauren 在近日舉辦2024 秋冬時裝秀，亞洲女星代表高圓圓、蔡卓妍都受邀前往紐約看秀，兩人的機場穿搭方面也相當精彩，不僅兼顧舒適性，也散發優雅時髦氣息。





▲高圓圓維持一貫簡潔素雅的風格，選擇黑色Polo Ralph Lauren針織上衣搭配上亮面長裙 。（圖／品牌提供）

高圓圓維持一貫簡潔素雅的風格，選擇黑色Polo Ralph Lauren針織上衣搭配上亮面長裙，營造出對比張力，也不忘肩背上「迷你可頌包」封號的Polo ID 黑色單肩包，狀態十分凍齡，直接把機場當成伸展台，完美呈現休閒不失典雅的機上穿搭。而蔡卓妍則示範了相對活潑的穿搭方式，身穿Polo Ralph Lauren 圖紋針織外套、T恤及丹寧褲，搭配白色小馬logo棒球帽及Polo ID金屬銀色迷你單肩包，非常有美式風格。





▲蔡卓妍搭配白色小馬logo棒球帽及Polo ID金屬銀色迷你單肩包 。（圖／品牌提供）

台灣時間4月30日，品牌在位於紐約麥迪遜大道650號的總部暨Ralph Lauren先生的設計工作室舉辦2024 秋冬時裝秀，脫離紐約時裝周官方日程，新季在高齡85歲的品牌創始人Ralph Lauren手中誕生，仍然受到矚目。





▲Tory Burch Sogo 復興館精品店全新開幕。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch T Monogram 小型丹寧托特包 ；T Monogram 迷你壓花托特包(淺桃色) 。（圖／品牌提供）

同時，紐約輕奢品牌Tory Burch Sogo 復興館精品店重新裝潢，全新店裝採用與紐約旗艦店同步的空間設計概念，店內大量使用木質、藤編元素，搭配簇絨地毯、花卉印花椅凳與綠色植栽，並陳設2024春夏最新服飾、包款以及鞋履，為消費者提供更多選擇，主打品項有T Monogram 小型丹寧托特包、迷你壓花托特包等，活潑設計一同迎接新季到來。