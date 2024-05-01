日網超準心測「選喜歡的冰淇淋口味」　測你心中理想老闆的類型

文／Workworks職場人

相信剛步入職場的新鮮人，一定期許能遇到一個有能力、可帶領自己進步的主管，先前繼「你在團隊中的影響力」心理測驗後，本篇編輯將分享「理想上司」的超準心測，妞妞們快繼續看下去！

▲選出最喜歡的冰淇淋口味。（圖／Shniri，下同）

問題：請用直覺從以下4種冰淇淋，挑選最喜歡的口味



A.草莓冰淇淋

B.抹茶冰淇淋

C.巧克力冰淇淋

D.香草冰淇淋

--------------------以下解析--------------------

選「A」的你：草莓冰淇淋

選「草莓冰淇淋」的你，代表理想中的老闆是能激勵工作團隊氣氛的類型。職場人們非常重視工作上的溝通，希望老闆能夠營造無話不談的工作氛圍，並考量如何讓團隊的每個成員都能享受合作的樂趣，相較於嚴謹的工作環境，職場人們更嚮往跟隨可以談論工作以外事情的老闆。

選「B」的你：抹茶冰淇淋

選「抹茶冰淇淋」的你，代表理想中的老闆是能栽培員工的類型。職場人們非常重視工作中的個人成長，期望能找到一位有能力信任下屬並委託他們做任何事情的老闆，如果犯了錯誤，老闆不會對員工大吼大叫，而是準確解釋哪裡出了問題並提供改進建議。

選「C」的你：巧克力冰淇淋

選「巧克力冰淇淋」的你，代表理想中的老闆是有精確指令的類型。職場人們對工作充滿熱情，積極尋找一位有清晰願景又兼具領導能力的老闆，理想情況下，老闆應該要能清楚地表明需要做什麼才能實現目標，倘若職場人們未來擔任公司領導人時，也會期望以老闆作為工作榜樣。

選「D」的你：香草冰淇淋

選「香草冰淇淋」的你，代表理想中的老闆是互相尊重的類型。職場人們相當重視從行動中學習，當工作碰上挫折時，理想情況會期望老闆以具體方式向員工展示執行步驟，而不是出一張嘴向你解釋，無論員工的職位及頭銜，老闆皆能充滿人性並尊重每位員工。

職場人們測驗的結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷！

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