日網超準心測「選喜歡的文具」　測你是否天生擁有領袖特質

文／Workworks職場人

想要擁有一個穩固堅實、默契絕佳的工作團隊，那麼團隊裡絕對少不了優秀的領導者，繼先前介紹「職場專注力」心理測驗後，本篇編輯將分享「在團隊中的影響力」超準心測，職場人們快一起來測驗，看自己是不是天生擁有領袖特質呢？

▲4款文具選出你最喜歡的款式。（圖／Shniri，下同）

問題：請用直覺從以下4款文具，選出最喜歡的款式

A.直角三角尺

B.普通尺

C.等腰三角尺

D.量角器

--------------------以下解析--------------------

選「A」的你：直角三角尺

選「直角三角尺」的你，代表你在團隊裡扮演著「誠實冷靜」的角色。職場人們天生個性話不多，雖然不會太過主動與人交流相處，但你沉穩執著的態度，似乎是團隊信任的泉源，無論發生任何事不會輕易動搖。

選「B」的你：普通尺

選「普通尺」的你，代表你在團隊裡扮演著「發號施令」的角色。職場人們過去在會議上經常是第一個發言，或是踏出第一步的人，即便其他人都採取保留態度時，你總是會積極採取行動，面對未來的焦慮、失敗皆勇於承認且扛下責任。

選「C」的你：等腰三角尺

選「等腰三角尺」的你，代表你在團隊裡扮演著「建立願景」的角色。職場人們給予團隊廣泛的能力及廣闊的視野，總會在最好的時機點，給出簡單易懂指示的意見，相較於上對下的指令，職場人們相較樂於讓員工表現，激發每個人的熱忱和潛力，自然而然成為讓員工們嚮往追隨的領導者。

選「D」的你：量角器

選「量角器」的你，代表你在團隊扮演著「溝通」的角色。職場人們擁有積極的溝通技巧，與同事們相處能營造出有趣的相處氛圍，當你在場及不在場時，每個人的興奮程度將產生巨大的改變，簡單來說，職場人們的存在就像是個「氣氛維持者」，能讓整個團隊維持和樂融融的氛圍。

職場人們測驗的結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷！

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