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容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣

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▲▼別把抱怨當日常！5個「情緒管理技巧」必學 。（圖／Unsplash）

▲3種習慣會讓自己的氣場不好。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

有常常覺得自己就是賺不到錢？工作再怎麼努力，還是感覺有點辛苦，總被錢追著跑，但明明朋友打卡秀包樣樣來？當一個人總是處在悲觀、自卑、被動的低氣壓狀態中，不自覺就會在自己身上形成一股隱形氣場，這就是「窮氣」，會將好運和財富全部擋在外頭，越想賺錢反而越來越窮。有3種容易形成這氣場的壞習慣，快把它們擺脫掉吧。

▲自卑,不滿,生氣,抱怨,自信。（圖／pexels）

不行動只抱怨
「老闆錢太少了」、「同事工作不力」、「物價太高了」，嘴巴無時無刻不在抱怨，雖然能緩解一時情緒，卻無法解決問題，總是抱怨又不真的行動去改變現狀，久而久之反倒陷入一種自我麻痺，被動地等待命運青睞。

與其把時間浪費在唱勸裡，不如將這一股不甘心的心情，轉換成行動力，果斷離開現在的處境，往更好的環境邁進，不然至少把你抱怨同件事情的第二次、第三次的時間，拿去多上一門課程增進技能，什麼都不做只會出一張嘴，命運可不會無緣無故地垂青於你。

▲▼心情,抱怨,不滿,界限,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

愛面子不管裡子
「做這個會不會被人看扁」、「那份工作太卑微了吧」這種愛面子的心態，往往會成為自己的最大阻礙。寧可被貧窮圍困，也要守著自己的偶包，不是每個人家裡都是超級富豪，什麼都不做就能吃香喝辣，而且許多會賺錢、擁有很多錢的人，以前也做過工讀生，輝達執行長黃仁勳以前就當過洗碗工。

無論在人生或工作的哪個階段，都有能夠學習的事情，知道自己想要什麼，擁有目標，旁人的眼光跟虛無的面子一點都不重要，那些精緻窮卻沒有一點底氣的人，很容易被人看破手腳。其實真正有錢有勢的人，反而看不太起那些愛面子的人。

▲▼抱怨,負能量,不滿。（圖／圖／取自免費圖庫pexels）

貪小便宜還很得意
明知佔便宜會得罪人的小人，眼光看得不夠遠，公費作私人使用，覺得別人不計較就軟土深掘，這種小貪心的步數其實旁人都看得明明白白，這些行為就是只看眼前的小利，有時自己名節賠進去都不知道，甚至會被人貼上不誠實的標籤。

與其糾纏那麼一點點小瑣事，不如換個積極心態，憑真心待人，將善意撒播開來。人際關係是生涯中獲得機會的重要指標，誠實正直的品德不僅重要於個人發展，也是贏得他人信任的基礎，你佔一個人便宜，日後他有什麼訊息或機會一定不會推薦你，一直因小失大難怪會被窮氣纏身。

▲▼工作,職場,勾心鬥角,工作,上班族,過勞,加班,社畜（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

關鍵字：

窮氣, 壞習慣, 賺錢, 自我成長, 改變

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