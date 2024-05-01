童瑤新劇《微暗之火》7戳心金句：感激和原諒是不能拿來交換的

記者鮑璿安／綜合報導

2024陸劇《微暗之火》由童瑤、張新成領銜主演，作為情感懸疑連續劇非常受矚目，改編自玖月晞創作的小說《小南風》，該劇背景設定在千禧年前後的一個封閉小鎮裡，從一樁殺夫案牽扯出一段坎坷的愛情故事。當中對於台詞的細節處理也非常講究，一起來看看。







▲童瑤（左）、張新成新劇《微暗之火》。（圖／翻攝自微暗之火微博，以下同）

1. 我喜歡研究人性的黑暗面，每一個人內心深處都有極力想要隱藏的東西，一個人如何成為罪犯，比他犯罪本身，更加引人深思。



2. 你考試交了答卷以後，你發現答案寫錯了，還能收回來再改嗎？刀劍傷身，言語誅心，說出口的話，哪有收回去的道理。



3. 意外了，覺得我是那種被別人打多少巴掌都不在乎的人，罵什麼只要隨便笑著道個歉，我就能不計前嫌，我對你笑你說我輕浮，我對你友善你說我放蕩，我對你真心你說我自取其辱，現在發現我不那麼好商量了，又覺得我刻薄，得理不饒人對嗎？



4. 反正嘴巴長在自己身上，行善作惡都是個人自由，那不原諒你，也是我的自由。



5. 你覺得替我挨了一頓打，我就應該感激涕零，不計前嫌，把你之前說的話全都忘了，感激和原諒是不能拿來交換的。



6. 人跡更少的路，意味著孤獨，甚至漫長，但是當一個人的靈魂足夠豐富，他不會懼怕孤獨，相反，他能夠與自己成為更好的朋友。



7. 現實很殘酷，沒有你想的那麼浪漫跟美好，希望是最害人的。