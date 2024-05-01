fb ig video ETtoday search mobile

天生有高敏感體質星座Top 3 ！第一名地雷超多秒陷情緒低氣壓

>

▲▼ 2024上半年財運最旺3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲「高敏感星座Top 3 」 。（示意圖／翻攝IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

若是擁有高度敏感體質，就會對周遭的一切事物變化非常敏銳，當然心情也會隨之影響，以下就公開最難捉摸的「高敏感星座Top 3 」，這些人的地雷簡直超多。

Top 3 巨蟹座

巨蟹座非常容易受到言語上的傷害，由於他們對待感情投入很深，因此對他們來說，會習慣去放大對方的一切反應，旁人的一字一句容易讓巨蟹變得焦慮，更別說失去或是被傷害了，這種痛苦也會深深刻入巨蟹心裡，他們往往比較多愁善感，容易受到他人的情緒影響，成為高敏感一族。

Top 2 雙魚座

雙魚座很能與外界事物連結並產生共情，他們天生善良又心軟，非常容易受到外界的刺激，對於負面情緒和批評更容易感到難過和受傷，也常常把別人無心的話放在心上，容易受到情緒波動。所以跟雙魚相處一定要注意，很可能在無意間踩到他們的地雷，讓他們陷入憂鬱情緒中。

Top 1 天蠍座

天蠍座能夠在第一時間洞悉和察覺周圍人的反應，他們其實也對自己過度察言觀色的能力感到有負擔，有時候寧可遲鈍、沒心沒肺一點，活著還比較輕鬆。再加上天蠍座對自己的要求也比較高，萬一沒有達到自己預期的那樣，就會自責不已，他們對待感情也非常認真，一旦受到傷害，就在低氣壓狀態下很難釋懷。

► 天生理財高手星座Top 3！第一名把賺錢當愛好　不炫富私下超低調

►「超有骨氣」最不愛巴結人星座Top 3！第一名天生傲骨只靠自己

關鍵字：

星座, 高敏感, 運勢, 天蠍座, 雙魚座, 巨蟹座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

法式千層才排第二！母親節「熱門蛋糕」熱量排行榜

法式千層才排第二！母親節「熱門蛋糕」熱量排行榜

「8個方法」教你聰明理財：搞清楚是需要還是想要

「8個方法」教你聰明理財：搞清楚是需要還是想要

容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣 日網超準心測「選喜歡的冰淇淋口味」　測你心中理想老闆的類型 李俊昊談魅力之處害羞了　自招愛吃美食紓壓 高圓圓搭機被捕捉超凍齡狀態！與蔡卓妍背「迷你可頌包」飛紐約 UNIQLO牛仔寬褲被譽「藏肉神器」　顯瘦顯腿長想直接包色 2024新錶／運動錶上山下海帥又實用　沛納海融入帆船隊DNA Lisa不是只拎LV包　愛馬仕熱門康康包、柏金包全都有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面