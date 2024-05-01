天生有高敏感體質星座Top 3 ！第一名地雷超多秒陷情緒低氣壓





▲「高敏感星座Top 3 」 。（示意圖／翻攝IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

若是擁有高度敏感體質，就會對周遭的一切事物變化非常敏銳，當然心情也會隨之影響，以下就公開最難捉摸的「高敏感星座Top 3 」，這些人的地雷簡直超多。

Top 3 巨蟹座

巨蟹座非常容易受到言語上的傷害，由於他們對待感情投入很深，因此對他們來說，會習慣去放大對方的一切反應，旁人的一字一句容易讓巨蟹變得焦慮，更別說失去或是被傷害了，這種痛苦也會深深刻入巨蟹心裡，他們往往比較多愁善感，容易受到他人的情緒影響，成為高敏感一族。

Top 2 雙魚座



雙魚座很能與外界事物連結並產生共情，他們天生善良又心軟，非常容易受到外界的刺激，對於負面情緒和批評更容易感到難過和受傷，也常常把別人無心的話放在心上，容易受到情緒波動。所以跟雙魚相處一定要注意，很可能在無意間踩到他們的地雷，讓他們陷入憂鬱情緒中。

Top 1 天蠍座

天蠍座能夠在第一時間洞悉和察覺周圍人的反應，他們其實也對自己過度察言觀色的能力感到有負擔，有時候寧可遲鈍、沒心沒肺一點，活著還比較輕鬆。再加上天蠍座對自己的要求也比較高，萬一沒有達到自己預期的那樣，就會自責不已，他們對待感情也非常認真，一旦受到傷害，就在低氣壓狀態下很難釋懷。