法式千層才排第二！母親節「熱門蛋糕」熱量排行榜

▲營養師教你挑母親節蛋糕。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

母親節即將到來，你也正在挑蛋糕回家一起歡聚嗎？營養師高敏敏分享，兒女盛情難卻，但是若是挑錯了蛋糕，導致高血糖、高血脂可就得不償失了，聽聽營養師教你如何正確挑，紅燈區高熱量蛋糕淺嚐即可。

▲（圖／翻攝自FN/高敏敏營養師）

紅燈區蛋糕

#重乳酪起司蛋糕 2700kcal (630g)

#法式千層蛋糕 2546kcal (720g)

#卡通造型蛋糕 2490kcal (950g)

#巧克力鮮奶油蛋糕 2466kcal (900g)

#茶歐蕾蛋糕 2005kcal (600g)

#水果鮮奶油蛋糕 1754kcal (800g)

綠燈區蛋糕

#蜂蜜蛋糕 1380kcal (400g)

#海綿蛋糕 1356kcal (400g)

#水果戚風蛋糕 1250kcal (700g)

#輕乳酪蛋糕 1176kcal (400g)

#芋泥戚風蛋糕 1008kcal (400g)

#戚風蛋糕 920kcal (400g)

營養師高敏敏分享，一個圓形蛋糕，大約可以切6-8塊不等，大家可以看看自己切幾塊，來去推算一片的熱量是多少，除了控制熱量以外，幾個健康挑選的秘訣也一次教會你。

1. 選質地蓬鬆的蛋糕

質地蓬鬆的蛋糕熱量較低，也可以挑選以雞蛋、牛奶等原型食材為主的蛋糕。

2. 減少蛋糕上過多的裝飾

像是糖衣、翻糖、馬卡龍裝飾、可以用新鮮水果取代。

3.避開高油脂高糖內餡

像是卡士達醬、慕斯、紅豆餡等都是高熱量陷阱

4.一起分食、分散熱量

挑選蛋糕時，以適合大小為主，並且建議大家一起分食，分散熱量共享歡樂。

最後營養師高敏敏也提醒，吃蛋糕的時間也很重要，建議在中午至下午時段吃，才能讓身體有足夠時間消化，記得吃完可以多起身活動、幫助代謝，也可搭配無糖茶、無糖豆漿等飲料一起享用，避免再配手搖含糖飲料，小心糖分會超標！