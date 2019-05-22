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「真相只有一個」　戴上柯南的偵探徽章一起破案吧！

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▲▼名偵探柯南UT。（圖／UNIQLO提供）

▲夏天就是UT的季節，今年搬出超多童年回憶的款式，其中《名偵探柯南》一口氣推出10款，快來瞧瞧吧！（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

每年夏天UNIQLO皆會強打UT系列，用各式各樣的跨界聯名推出幾百款選擇，今年（2019）夏天主打MANGA系列，以陪伴大朋友、小朋友度過重要童年的經典卡通為主題，包含《名偵探柯南》、《航海王》、《獵人》、《幽遊白書》、《火影忍者》、《網球王子》等都搬上服裝上，讓穿上的人一秒變主角。

▲▼名偵探柯南UT。（圖／UNIQLO提供）

▲▼名偵探柯南UT。（圖／UNIQLO提供）

▲大朋友、小朋友都熟悉的柯南，今年變成了T-Shirt上的可愛圖案。（圖／品牌提供）

經典的《名偵探柯南》是人人熟悉的卡通，甚至創下《周刊少年Sunday》雜誌最長連載紀錄，故事描述高中生名偵探工藤新一，喝下黑衣人藥水身體縮小變成柯南，繼續穿梭各大事件中破案的故事，經典台詞「真相只有一個」此次用英文「THERE IS ALWAYS ONE TRUTH」呈現。

▲▼名偵探柯南UT。（圖／UNIQLO提供）

▲▼名偵探柯南UT。（圖／UNIQLO提供）

▲「真相只有一個」，就等你穿上破案囉！（圖／品牌提供）

「柯南身後是新一影子」的經典符碼也在多款T-Shirt上都可以看見，甚至還出現阿笠博士幫少年偵探團設計的「偵探徽章」，徽章直接放在胸前口袋上，好似真的別上徽章的模樣，讓穿上的人一秒變身少年偵探團成員，加入柯南與灰原等人的破案行列。

▲▼名偵探柯南UT。（圖／UNIQLO提供）

▲▼名偵探柯南UT。（圖／UNIQLO提供）

▲偵探徽章、柯南的各式道具都成了服裝上的主題印花。（圖／品牌提供）

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另外，也在設計上加入最新電影《紺青之拳》中再度出現的怪盜基德角色，也被用來豐富設計元素。名偵探柯南系列UT共推出10款設計，其中女裝6款，售價新台幣390元；童裝4款，售價新台幣290元。

▲▼名偵探柯南UT。（圖／UNIQLO提供）

▲▼名偵探柯南UT。（圖／UNIQLO提供）

▲▼名偵探柯南UT。（圖／UNIQLO提供）

▲怪盜基德也參一腳，穿上後耍個帥吧！（圖／品牌提供）

柯南近期不只與服裝品牌推出聯名周邊，也與日本面膜品牌合作，推出柯南款、基德款面膜，其中柯南款更主打像柯南一樣永保童顏的功效，頓時間在微博蔚為話題。妳，想嘗試看看嗎？

▲名偵探柯南面膜（圖／翻攝自alface_lohas Twitter）

▲名偵探柯南面膜（圖／翻攝自alface_lohas Twitter）

▲柯南款面膜主打「童顏」，是否很有說服力呢？（圖／翻攝自alface_lohas Twitter）

關鍵字：

UNIQLO, UT, 快時尚, 平價時尚, 名偵探柯南, 柯南, 工藤新一, 怪盜基德, 真相只有一個
fashion.net

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