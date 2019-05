「真相只有一個」　戴上柯南的偵探徽章一起破案吧！

▲夏天就是UT的季節,今年搬出超多童年回憶的款式,其中《名偵探柯南》一口氣推出10款,快來瞧瞧吧!(圖/品牌提供)



記者張妤瑄/台北報導

每年夏天UNIQLO皆會強打UT系列,用各式各樣的跨界聯名推出幾百款選擇,今年(2019)夏天主打MANGA系列,以陪伴大朋友、小朋友度過重要童年的經典卡通為主題,包含《名偵探柯南》、《航海王》、《獵人》、《幽遊白書》、《火影忍者》、《網球王子》等都搬上服裝上,讓穿上的人一秒變主角。

▲大朋友、小朋友都熟悉的柯南,今年變成了T-Shirt上的可愛圖案。(圖/品牌提供)



經典的《名偵探柯南》是人人熟悉的卡通,甚至創下《周刊少年Sunday》雜誌最長連載紀錄,故事描述高中生名偵探工藤新一,喝下黑衣人藥水身體縮小變成柯南,繼續穿梭各大事件中破案的故事,經典台詞「真相只有一個」此次用英文「THERE IS ALWAYS ONE TRUTH」呈現。

▲「真相只有一個」,就等你穿上破案囉!(圖/品牌提供)



「柯南身後是新一影子」的經典符碼也在多款T-Shirt上都可以看見,甚至還出現阿笠博士幫少年偵探團設計的「偵探徽章」,徽章直接放在胸前口袋上,好似真的別上徽章的模樣,讓穿上的人一秒變身少年偵探團成員,加入柯南與灰原等人的破案行列。

▲偵探徽章、柯南的各式道具都成了服裝上的主題印花。(圖/品牌提供)



►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App

另外,也在設計上加入最新電影《紺青之拳》中再度出現的怪盜基德角色,也被用來豐富設計元素。名偵探柯南系列UT共推出10款設計,其中女裝6款,售價新台幣390元;童裝4款,售價新台幣290元。

▲怪盜基德也參一腳,穿上後耍個帥吧!(圖/品牌提供)



柯南近期不只與服裝品牌推出聯名周邊,也與日本面膜品牌合作,推出柯南款、基德款面膜,其中柯南款更主打像柯南一樣永保童顏的功效,頓時間在微博蔚為話題。妳,想嘗試看看嗎?

▲柯南款面膜主打「童顏」,是否很有說服力呢?(圖/翻攝自alface_lohas Twitter)