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HOT・Stuff／史努比漫畫變小包　背身上無聊時隨時看笑一下

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▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲MARC JACOBS宣佈推出The Marc Jacobs全新產品線，2019早秋與《花生漫畫》合作推出主題系列商品，圖為漫畫風夾克，售價NT$24,900元。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

美國時尚品牌MARC JACOBS（MJ）自今年（2019）早秋開始推出全新的The Marc Jacobs產品線，用相對親民的價格提供給想入門的粉絲，首個系列中與《花生漫畫》（Peanuts）的合作是最吸睛的部分，小巧的The Box肩背包上有仿舊感的史努比（Snoopy）手繪漫畫圖案，讓人秒生火。

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲The Marc Jacobs將會以「主題性」商品為主。（圖／品牌提供）

MJ也宣布The Marc Jacobs的特典將是主題性的系列，早秋包含《花生漫畫》、《紐約雜誌》等，別於秀場完整造型，這些獨立的單品包含Snapshot、Hitshot等。設計師Marc Jacobs也說：「這些單品可以用你自己的方式搭配，更貼近專屬的個人造型，而不是呈現完整的秀場造型。」

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲設計師表示這些「獨立單品」，可以用個人的方式搭出屬於自己的味道。（圖／品牌提供）

2019早秋PeanutsＸThe Marc Jacobs的合作，緣起於設計師6歲的童年回憶，當年保母送給Marc Jacobs一隻巨大的史努比玩偶，這經典漫畫開始成了他的最愛，本季從復古的漫畫人物運動衫到繽紛的配件，都是一段設計師的童年回憶史。

除了要價破新台幣2萬元的彩色的漫畫The Box肩背包之外，千元小皮件包含新台幣3,000元有找的史努比、露西（Lucy）、查理布朗（Charlie Brown）的吊飾，也有手繪漫畫風化妝包以及漫畫皮夾等，價格介於新台幣2,990元～8,290元。

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲鑰匙圈，售價NT$2,990元。（圖／品牌提供）

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲化妝包，售價NT$4,490元。（圖／品牌提供）

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲零錢包，售價NT$6,990元。（圖／品牌提供）

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲短夾，售價NT$8,290元。（圖／品牌提供）

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲托特包，售價NT$13,900元。（圖／品牌提供）

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供） ▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲The Box肩背包，售價NT$23,900元。（圖／品牌提供）

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秋冬必備的衛衣也準備好，手繪風的人物運動衫在背後還有可愛標語，比如史努比是「I THINK I’M ALLERGIC TO MORNING！（我對早晨過敏）」、查理布朗就是「I NEED ALL FRIENDS I CAN GET！（我需要非常多朋友）」、露西是「I DON’T CARE IF I HAVE ANY FRIENDS OR NOT JUST SO I ‘M POPULAR！（我不在乎我有沒有朋友因為我很超受歡迎）」。

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲▼The Marc Jacobs 2019早秋Snoopy史努比、花生漫畫。（圖／MARC JACOBS提供）

▲衛衣，售價NT$9,890元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, MARC JACOBS, MJ, The Marc Jacobs, PEANUTS, 花生漫畫, Snoopy, 史努比, 史奴比, 查理
fashion.net

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