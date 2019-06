HOT・Stuff／史努比漫畫變小包　背身上無聊時隨時看笑一下

▲MARC JACOBS宣佈推出The Marc Jacobs全新產品線,2019早秋與《花生漫畫》合作推出主題系列商品,圖為漫畫風夾克,售價NT$24,900元。(圖/品牌提供)



記者張妤瑄/台北報導

美國時尚品牌MARC JACOBS(MJ)自今年(2019)早秋開始推出全新的The Marc Jacobs產品線,用相對親民的價格提供給想入門的粉絲,首個系列中與《花生漫畫》(Peanuts)的合作是最吸睛的部分,小巧的The Box肩背包上有仿舊感的史努比(Snoopy)手繪漫畫圖案,讓人秒生火。

▲The Marc Jacobs將會以「主題性」商品為主。(圖/品牌提供)



MJ也宣布The Marc Jacobs的特典將是主題性的系列,早秋包含《花生漫畫》、《紐約雜誌》等,別於秀場完整造型,這些獨立的單品包含Snapshot、Hitshot等。設計師Marc Jacobs也說:「這些單品可以用你自己的方式搭配,更貼近專屬的個人造型,而不是呈現完整的秀場造型。」

▲設計師表示這些「獨立單品」,可以用個人的方式搭出屬於自己的味道。(圖/品牌提供)



2019早秋PeanutsXThe Marc Jacobs的合作,緣起於設計師6歲的童年回憶,當年保母送給Marc Jacobs一隻巨大的史努比玩偶,這經典漫畫開始成了他的最愛,本季從復古的漫畫人物運動衫到繽紛的配件,都是一段設計師的童年回憶史。

除了要價破新台幣2萬元的彩色的漫畫The Box肩背包之外,千元小皮件包含新台幣3,000元有找的史努比、露西(Lucy)、查理布朗(Charlie Brown)的吊飾,也有手繪漫畫風化妝包以及漫畫皮夾等,價格介於新台幣2,990元~8,290元。

▲鑰匙圈,售價NT$2,990元。(圖/品牌提供)



▲化妝包,售價NT$4,490元。(圖/品牌提供)



▲零錢包,售價NT$6,990元。(圖/品牌提供)



▲短夾,售價NT$8,290元。(圖/品牌提供)



▲托特包,售價NT$13,900元。(圖/品牌提供)



▲The Box肩背包,售價NT$23,900元。(圖/品牌提供)



秋冬必備的衛衣也準備好,手繪風的人物運動衫在背後還有可愛標語,比如史努比是「I THINK I’M ALLERGIC TO MORNING!(我對早晨過敏)」、查理布朗就是「I NEED ALL FRIENDS I CAN GET!(我需要非常多朋友)」、露西是「I DON’T CARE IF I HAVE ANY FRIENDS OR NOT JUST SO I ‘M POPULAR!(我不在乎我有沒有朋友因為我很超受歡迎)」。

▲衛衣,售價NT$9,890元。(圖/品牌提供)