台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

▲全台唯一的恆溫雪場「SNOWTOWN」宣布6／7開幕。（圖／威秀提供）



記者張妤瑄／台北報導

三井台中港（MITSUI OUTLET PARK台中港）去年（2018）12月正式開幕後，170間國內外品牌集體進駐，吸引許多國內外遊客前往，其中許多遊樂設施更是亮點，包含全台唯一海港型摩天輪等，先前最受期待的就是由威秀引進的「SNOWTOWN學樂地」雪場也宣布6／7正式開幕，6／7開幕當天～6／9不限大人小孩特價199原能入場，6／8～6／9則特價299元。

票價方面，如在現場以原價購買，最低平日250元就能入場，假日300元，但分為愛心票、全票、孩童票票種，價格約介於250～600元。

▲SNOWTOWN官網上公布的售價。（圖／翻攝官網）



SNOWTOWN雪樂地是台灣唯一全年20度恆溫的室內玩雪場，佔地約500坪，用日本獨家技術打造真正冰涼的雪，別於一般用泡泡做出雪感的方式不同，而是用造雪機打造真雪，讓沒有機會體驗下雪氣候的民眾，可以直接體驗身在雪國的感受。

▲SNOWTOWN開幕首三日特價199元就能進場。（圖／三井提供）



SNOWTOWN雪樂地會隨季節更換適合親子同樂的互動式攤位遊戲，首波設有「雪球大作戰」、「極地冰宮」、「冰河漂流」、「尋找威秀寶寶」等攤位。除了攤位遊戲，另外還設有「手作體驗區」，特別適合爸爸媽媽帶著小朋友一家同樂。

▲雪場內也有許多遊樂設施。（圖／威秀提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

雪場內共規劃了有售票、候客大廳、領鞋、換鞋及自助寄物、雪具租借、戲雪、遊戲、店舖和餐飲等九大區域。除了戲雪所需道具等的租借，現場也另有租借外套、販售戲雪玩具的服務。另外，「餐飲區」販售熟食、點心及冷熱飲，約有150個座位，讓遊客玩耍之餘也能享受美食補體力。