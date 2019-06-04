fb ig video ETtoday search mobile

台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

> >

▲▼ 。（圖／威秀提供）

▲全台唯一的恆溫雪場「SNOWTOWN」宣布6／7開幕。（圖／威秀提供）

記者張妤瑄／台北報導

三井台中港（MITSUI OUTLET PARK台中港）去年（2018）12月正式開幕後，170間國內外品牌集體進駐，吸引許多國內外遊客前往，其中許多遊樂設施更是亮點，包含全台唯一海港型摩天輪等，先前最受期待的就是由威秀引進的「SNOWTOWN學樂地」雪場也宣布6／7正式開幕，6／7開幕當天～6／9不限大人小孩特價199原能入場，6／8～6／9則特價299元。

票價方面，如在現場以原價購買，最低平日250元就能入場，假日300元，但分為愛心票、全票、孩童票票種，價格約介於250～600元。

▲▼ 。（圖／翻攝SNOWTOWN）

▲▼ 。（圖／翻攝SNOWTOWN）

▲SNOWTOWN官網上公布的售價。（圖／翻攝官網）

SNOWTOWN雪樂地是台灣唯一全年20度恆溫的室內玩雪場，佔地約500坪，用日本獨家技術打造真正冰涼的雪，別於一般用泡泡做出雪感的方式不同，而是用造雪機打造真雪，讓沒有機會體驗下雪氣候的民眾，可以直接體驗身在雪國的感受。

▲▼ 。（圖／三井提供）

▲SNOWTOWN開幕首三日特價199元就能進場。（圖／三井提供）

SNOWTOWN雪樂地會隨季節更換適合親子同樂的互動式攤位遊戲，首波設有「雪球大作戰」、「極地冰宮」、「冰河漂流」、「尋找威秀寶寶」等攤位。除了攤位遊戲，另外還設有「手作體驗區」，特別適合爸爸媽媽帶著小朋友一家同樂。

▲▼ 。（圖／威秀提供）

▲雪場內也有許多遊樂設施。（圖／威秀提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

雪場內共規劃了有售票、候客大廳、領鞋、換鞋及自助寄物、雪具租借、戲雪、遊戲、店舖和餐飲等九大區域。除了戲雪所需道具等的租借，現場也另有租借外套、販售戲雪玩具的服務。另外，「餐飲區」販售熟食、點心及冷熱飲，約有150個座位，讓遊客玩耍之餘也能享受美食補體力。

關鍵字：

滑雪場, 台中三井, 三井台中港
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】UNIQLO X KAWS的托特包搶先到手！

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

風．LUXURY／攻頂聖母峰　他們戴域峰登山錶挑戰成功

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

阿拉丁魔毯躍上飾品與腕錶　Pandora連神燈都能打開

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」

「3種握拳方式」看出你的愛情觀！拇指朝內喜歡獨處、很容易心軟

剛認識就吐露心事的人，絕對不要深交　「聊天1分鐘」看破對方性格

柯南迷快來解開真相！把工藤新一變小孩的「藥丸」實體化 別人比較美？髮型師沒說的「3個」夏日整髮秘技 最新Nike X Off-White碟照曝光！黑黃AJ1、黑灰AJ4絕對是年度爆款 「凱特王妃小白鞋」成熱搜！平價、耐穿、簡潔3大特點，緋紅女巫也愛 今天開賣！UNIQLO X KAWS最終聯名　錯過這次再也買不到 蘇太太們心碎！「她」成功收服蘇志燮　男人最愛6特質通通有 亂發脾氣是為你好！研究證實：女友愛生氣，男友更長壽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面