陳艾琳懷孕5個月胖2公斤　「鳥仔腳」比少女更瘦



▲陳艾琳、王可元、Judy示範老爹鞋穿搭。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

陳艾琳從《大學生了沒》出道，一雙100公分的「琳琳腿」，讓她成為新生代美腿界代名詞，雖然兩年前因與MP魔幻力量前鼓手的一段婚姻鬧得滿城風雨，但離婚兩年後兩人也各自找到幸福，如今陳艾琳已是懷孕近5個月的準媽媽，今（6／5）為運動品牌亞瑟士（ASICS）站台時，比少女更纖細的體型，一點都看不出是孕婦。

▲陳艾琳目前懷孕5個月，但體型仍相當纖細。（圖／品牌提供）



陳艾琳透露，懷孕前三個月因有子宮出血的問題，被下令禁止運動，最近才開始以一個禮拜2天的頻率運動，以孕婦瑜伽與走操場為主，但因為如今身為花店主理人，每天也在店內忙東忙西，有很多勞動機會，至今僅胖了2公斤左右。

為亞瑟士新款球鞋站台時，陳艾琳穿合身黑洋裝露出一雙鳥仔腳，一點都沒孕婦樣。陳艾琳表示會出席這場活動完全是意外，本顧忌孕期無法久站，遲遲無法下定決心出席，但穿上此次主打的老爹鞋GEL-BND超級輕量化的設計，讓她久站不會累，且鞋型設計還能露出腳踝，能為孕婦修飾美腿線條，保住「琳琳腿」美名，說什麼也要現身力挺。

▲（左起）王可元、Judy、陳艾琳受邀出席GEL-BND老爹鞋發表會。（圖／品牌提供）



《與惡》男星王可元笑說：「我一直都說我是很懶的人。」擁有鮮艷配色的老爹鞋，等於為全身穿搭畫重點，因此他一穿上也對該款愛不釋手。

▲王可元自認是懶惰鬼，因此若擁有一雙鮮艷配色的鞋，穿搭的時尚度都不用怕。（圖／品牌提供）



GEL-BND復刻20年前亞瑟士首推的三鐵跑鞋GEL-BONDI，以澳洲著名的邦代海灘（Bondi Beach）為靈感設計，由於當時破格採用繽紛配色，甚至加入螢光橘，與市面上的跑鞋截然不同，甫上市就大受歡迎。

▲GEL-BND一口氣推出多達11種配色。（圖／品牌提供）



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2019年，融入品牌另兩款90年代經典鞋型，首發主打元祖級配色藍、綠、螢光橘三色拼接款，但全系列有11款配色，售價新台幣2,400元。由於價格親民，加上輕量有感，以及超多配色，讓同樣受邀的潮人Judy大呼「想包色」。

▲時尚達人Judy讚該款老爹鞋極輕，讓她想「包色」。（圖／品牌提供）